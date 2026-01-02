Ant Estijos gynybos lygos būstinės fasado nupieštas simbolis „Z“

Šiaurės prefektūros operatyvinė vadovė Kadri Ann Salla patvirtino, kad policija sureagavo į incidentą ir peržiūrėjo netoliese esančių stebėjimo kamerų vaizdus.
Pasak jos, kameroms nepavyko užfiksuoti įvykio.
„Toliau aiškinamės aplinkybes“, – nurodė K. A. Salla.
Apie šį incidentą pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai šalia Estijos Rygikogo įėjimo taip pat buvo nupieštas simbolis „Z“. Tąkart policija nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas vietoje.
Simbolis „Z“ laikomas Rusijos karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda. Jis atsirado po to, kai Rusija 2022 metų vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
