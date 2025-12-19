Estijos policija su artėjančiomis Kalėdomis „pasveikino“ beveik 900 eismo pažeidėjų

Juodi atvirukai pasieks Estijos didžiausius eismo taisyklių pažeidėjus jau 15-ąjį kartą. Šiemet atviruke pavaizduoti mėnesienos apšviesti sudaužyti automobilio žibintai.
2025 m. atvirukų gavėjų skaičius padidėjo nuo 850 iki 880. Iš jų 134 buvo ir praėjusių metų sąraše, o 28 gyventojai sąraše figūruoja trečius metus iš eilės.
Kad patektų į policijos atvirukų gavėjų sąrašą, asmuo turi būti padaręs mažiausiai keturis su eismu susijusius nusižengimus ar nusikaltimus. Pranešama, kad trečdalis visų pažeidimų buvo susiję su greičio viršijimu, dar maždaug tiek pat – su kitais eismo taisyklių pažeidimais.
Policijos ir sienos apsaugos tarnybos (PPA) eismo priežiūros skyriaus vadovo Taavio Kirsso teigimu, šie metai apskritai buvo geresni nei praėjusieji – registruota mažiau eismo įvykių, kuriuose buvo sužeisti žmonės, mažiau žūčių ir mažiau sužeistųjų.
Tačiau rizikingu vairavimu pagarsėję gyventojai prie pagerėjusios padėties tikrai neprisidėjo.
„Šventinis policijos palinkėjimas paprastas – be viso kito, pagalvokite ir apie žymę, kurią paliekate Estijos eismo sraute. Ar jūs esate tarp tų, kurie padeda užtikrinti kitų saugumą, ar tarp tų, kurie keliuose kelia susirūpinimą?“ – pranešime kalbėjo policijos atstovas.
„Šis tobulinimosi kelias nelengvas, bet negalime ignoruoti ir fakto, kad 880 žmonių Estijoje sukėlė 81 eismo įvykį ir padarė 4 603 eismo pažeidimus. Į šį skaičių neįtrauktos baudos už greičio viršijimą, užfiksuotą greičio matuokliais – tai tiesioginiai susidūrimai su policijos patruliais“, – teigė T. Kirssas.
Didžiąją daugumą pavojingų vairuotojų, įtrauktų į PPA kalėdinių atvirukų gavėjų sąrašą, sudaro yra vyrai – tik 33 iš jų yra moterys.
Vidutinis pažeidėjų amžius yra 34 metai. Dažniausiai jie yra gimę 2004 ir 2006 m., o jauniausi pakartotiniai pažeidėjai – 2008 m.
