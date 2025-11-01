Estijos premjeras: Latvija, nusprendusi trauktis iš Stambulo konvencijos, eina klaidingu keliu

Ketvirtadienį dauguma Latvijos parlamentarų balsavo už pasitraukimą iš vadinamosios Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji propaguoja genderizmo teorijas ir naujas normas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos.
Jei latvių prezidentas Edgaras Rinkevičius pasirašys šį įstatymo projektą, Latvija taps pirmąja ir vienintele Europos Sąjungos (ES) šalimi, pasitraukusia iš konvencijos.
„Kaip Estijoje turime (konservatorių liaudies partija) EKRE, taip ir Latvijoje, deja, yra kelios politinės jėgos, kurioms moterų teisės ir saugumo jausmas neturi jokios vertės“, – pareiškė Estijos premjeras.
„Jos remiasi prasimanymais ir melagingomis žiniomis, bando sumenkinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos. Garsia ir melaginga retorika jos stengiasi užgožti balsus tų, kurios dėl asmeninės patirties tyli“, – pridūrė K. Michalas.
Pasak premjero, Stambulo konvencija veikia kaip saugumo tinklas, pabrėžiantis, kad smurtas nėra vien šeimos reikalas, o visuomenės problema.
Jis pridūrė, kad siekis užtikrinti saugumą ir pagarbą orumui yra bendras bendruomenių, visuomenės ir kitų bendraminčių šalių tikslas.
Estijoje Stambulo konvencija buvo ratifikuota 2017 metais, o Latvijoje – pernai.
