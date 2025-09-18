 Euro zonos statybų sektorius liepą per metus augo 3,2 procento

Euro zonos statybų sektorius liepą per metus augo 3,2 procento

2025-09-18 12:46
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Statybų apimtys euro zonoje liepą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, paaugo 3,2 proc., ketvirtadienį skelbia Eurostatas.

Euro zonos statybų sektorius liepą per metus augo 3,2 procento
Euro zonos statybų sektorius liepą per metus augo 3,2 procento / Pixabay nuotr.

Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) euro zonos statybų sektorius, įvertinus sezoniškumą, plėtėsi 0,5 procento.

Visoje Europos Sąjungoje liepą užfiksuotas statybų apimčių didėjimas 0,6 proc. per mėnesį ir 3,6 proc. per metus.

Sparčiausias augimas per mėnesį užfiksuotas Rumunijoje (20,1 proc.), Slovėnijoje (9,9 proc.), Belgijoje (2,2 proc.),o giliausias nuosmukis – Ispanijoje (4,5 proc.), Švedijoje (4,0 proc.), Portugalijoje (1,5 proc.).

Per metus labiausiai išsiplėtė Rumunijos (41,1 proc.), Ispanijos (22,8 proc.), Slovėnijos (21,4 proc.), stipriausiai susitraukė Švedijos (4,5 proc.), Austrijos (2,7 proc.), Prancūzijos (1,7 proc.) statybų sektoriai.

Šiame straipsnyje:
eurozona
statybų sektorius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų