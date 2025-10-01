 Sulėtėjus energijos kainų smukimui, infliacija euro zonoje kiek padidėjo

2025-10-01 12:31
BNS inf.

Metinė infliacija euro zonoje rugsėjį pakilo nuo 2 proc. lygio, kuriame laikėsi ankstesnius tris mėnesius, iki 2,2 proc., kiek viršijusi Europos Centrinio Banko (ECB) nustatytą tikslinį 2 proc. lygį, parodė trečiadienį paskelbti išankstiniai Eurostato duomenys.

Sulėtėjus energijos kainų smukimui, infliacija euro zonoje kiek padidėjo / Pixabay nuotr.

Infliacijos pakilimą daugiausia lėmė energijos kainų metinio smukimo tempo sulėtėjimas nuo 2 proc. rugpjūtį iki vos 0,4 procento.

Paslaugų kainų metinis augimo tempas paspartėjo nuo 3,1 iki 3,2 proc., o maisto, alkoholinių gėrimų ir tabako kainų augimo tempas kiek sulėtėjo – nuo 3,2 proc. rugpjūtį iki 3 procentų.

Tuo tarpu metinė grynoji infliacija, kuri skaičiuojama be energijos, maisto, alkoholio ir tabako kainų, nepakito ir, kaip ir ankstesnį mėnesį, siekė 2,3 proc. bei buvo mažiausia nuo 2022 metų sausio.

