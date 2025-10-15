Eurokomisaras: Bendrija paragins G-7 partnerius panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai

Šie jo teiginiai pasigirdo tuo metu, kai Vašingtone rengiamas G-7 finansų ministrų susitikimas.
„G-7 finansų ministrų lygiu sutarėme dirbti koordinuotai“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė ES ekonomikos reikalų komisaras Valdis Dombrovskis.
„Jungtinė Karalystė ir Kanada jau pareiškė norą dirbti kartu su ES žalos atlyginimo teisės modeliu. Taigi, taip pat laukiame konkretesnių atsakymų iš JAV ir Japonijos“, – pridūrė jis.
Vykstant karui Ukrainoje Kyjivo sąjungininkės Vakaruose įšaldė šimtų milijardų eurų vertės Rusijos turto.
Tačiau ES vyriausybės ilgai susilaikė nuo tiesioginio pinigų konfiskavimo, nerimaudamos, kad tai gali pakirsti pasitikėjimą euru kaip rezervine valiuta.
Visgi suaktyvėjo ES pastangos pasinaudoti pinigais, kuriuos daugiausia laiko Briuselyje įsikūrusi tarptautinė indėlių organizacija „Euroclear“.
Belgijos vyriausybė atmetė raginimus išvis konfiskuoti įšaldytas lėšas ir perduoti jas Kyjivui.
Kad tai apeitų, Europos Komisija (EK) pasiūlė sudėtingą schemą, kaip paimti maždaug 140 mlrd. eurų neliečiant pačio Rusijos valstybės turto.
Pagal šį planą ES pasiskolintų iš „Euroclear“ turtą, jau virtusį pinigais.
Tie pinigai tada būtų paskolinti Ukrainai, manant, kad bet kokios lėšos, kurias Rusija mokės dėl pokario reparacijų, bus panaudotos grąžinant skolą europiečiams.
Kremlius yra sakęs, kad ES planas prilygsta vagystei, ir grasino atsakomaisiais veiksmais, žengdamas tam tikrus žingsnius dėl Rusijoje dar esančio Vakarų turto konfiskavimo.
