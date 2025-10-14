Europos karinė pagalba Ukrainai liepos–rugpjūčio mėnesiais smarkiai sumažėjo

Liepą ir rugpjūtį Europa išsiuntė arba numatė karinės pagalbos Ukrainai už iš viso 3,3 mlrd. eurų, vidutiniškai po 1,65 mlrd. eurų per mėnesį.
Tai 57 proc. mažiau nei šių metų sausio–birželio mėnesiais, kai Europos šalys per mėnesį vidutiniškai skyrė 3,85 mlrd. eurų.
Per tą patį laikotarpį karinė pagalba iš visų šalių sumažėjo 43 proc., nepaisant to, kad Kanada rugpjūčio pabaigoje paskelbė apie didelį pagalbos paketą.
„Europa mažina bendros karinės paramos mastus. Dabar svarbiausia bus tai, kaip skaičiai pasikeis rudenį“, – sakė Kylio instituto tyrimų direktorius ir paramos Ukrainai stebėsenos vadovas Christophas Trebeschas (Kristofas Trebešas).
Didžioji dalis karinės pagalbos šią vasarą buvo suteikta per NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą (PURL, angl. Priority Ukraine Requirements List), apie kurio įgyvendinimo pradžią liepą paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) ir kuris leidžia įsigyti JAV atsargų.
Pagal šią schemą šalys moka Vašingtonui už JAV sandėliuose saugomas gynybos sistemas ir amuniciją, kurios vėliau siunčiamos į Ukrainą, kad Kyjivui netektų ilgai laukti ginklų pristatymo.
Iki rugpjūčio pabaigos prie šios programos įgyvendinimo prisidėjo aštuonios karinio aljanso narės – Belgija, Danija, Kanada, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Švedija ir Vokietija, o jų skirta bendra suma siekė 1,9 mlrd. eurų.
Europos šalys, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), nuo plataus masto karo pradžios 2022-ųjų vasarį iki 2025-ųjų rugpjūčio pabaigos Ukrainai iš viso nusiuntė arba numatė 83 mlrd. eurų karinės pagalbos, o Jungtinės Valstijos – 64,6 mlrd. eurų.
Vašingtonas buvo pagrindinis pagalbos Ukrainai teikėjas iki D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio 20-ąją, kai jis nutraukė savo pirmtako demokrato Joe Bideno (Džo Baideno) plačios paramos Ukrainai strategiją.
Tuo tarpu finansinė ir humanitarinė pagalba, palyginti su 2025-ųjų pirmuoju pusmečiu, išliko stabili – 7,5 mlrd. eurų, nepaisant to, kad JAV neskyrė naujų įnašų.
„Dabar labai svarbu, kad šis stabilumas pereitų ir į karinę paramą, nes nuo jos priklauso, ar Ukraina išlaikys savo gynybines pastangas vietoje“, – sakė Ch. Trebeschas.