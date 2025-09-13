„Eurovizija“ pranešė gerbsianti bet kokius šalių sprendimus dėl Izraelio boikoto

Per pastaruosius dvejus metus konkursas buvo įtrauktas į ginčus dėl niokojančio Izraelio karo Gazos Ruože. Palestiniečius palaikantys aktyvistai dėl Izraelio dalyvavimo protestavo Malmėje (Švedija) 2024 m. ir Bazelyje (Šveicarija) šių metų gegužę.
Penktadienį Nyderlandai prisijungė prie vis gausėjančio sąrašo Europos šalių, grasinančių pasitraukti iš 2026 m. Vienoje vyksiančio konkurso, jei Izraeliui vėl bus leista jame dalyvauti.
Nyderlandų transliuotojas AVROTROS savo pareiškime, kuriuo paskelbė apie savo sprendimą, nurodė „tebesitęsiančias didžiules žmonių kančias Gazos Ruože“.
Jo „dalyvavimas 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse nebus įmanomas tol, kol EBU įsileis Izraelį, – sakoma jame, turint omenyje renginį organizuojančią Europos transliuotojų sąjungą. – Jei EBU nuspręs neįsileisti Izraelio, AVROTROS kitais metais mielai dalyvaus.“
Šis pareiškimas pasirodė po to, kai septynis kartus konkursą nugalėję airiai ketvirtadienį pareiškė, kad nedalyvaus kartu su Izraeliu.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas dar gegužę pareiškė, kad Izraelis ateityje turėtų būti pašalintas iš konkurso.
„Suprantame susirūpinimą“
„Suprantame susirūpinimą ir gilius įsitikinimus dėl vykstančio konflikto Artimuosiuose Rytuose“, – AFP atsiųstame pareiškime teigė „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas.
Liepos mėnesį organizacija pranešė, kad dėl šio klausimo pradeda konsultacijas su visomis dainų konkursą organizuojančios EBU narėmis. Per jas aptariama, „kaip mes valdome dalyvavimą, geopolitinę įtampą ir kaip kitos organizacijos sprendė panašius iššūkius“.
Šios konsultacijos tebevyksta, penktadienį sakė M. Greenas. „Transliuotojai iki gruodžio vidurio turi patvirtinti, ar nori dalyvauti kitų metų renginyje Vienoje, – sakė jis. – Kiekvienas narys pats sprendžia, ar nori dalyvauti konkurse, ir mes gerbsime bet kokį transliuotojų sprendimą.“
Eurovizija yra didžiausias pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamas muzikos renginys. Šiemet Bazelyje vykusį konkursą 37 šalyse stebėjo 166 mln. žiūrovų.
Šiemetinį konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ, užtikrindamas Austrijai teisę rengti jį 2026 metais.
„Politinis instrumentas“
Savo pareiškime penktadienį Nyderlandų transliuotojas AVROTROS savo sprendimą susiejo su beveik dvejus metus trunkančia Izraelio kampanija Gazos Ruože.
Per šią kampaniją jau žuvo mažiausiai 64 656 palestiniečiai, rodo „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais,
AVROTROS pasmerkė Izraelio vykdomą „rimtą spaudos laisvės pažeidinėjimą“, nurodydamas, kad „sąmoningai neleidžiama rengti nepriklausomų tarptautinių reportažų ir yra daug nukentėjusių žurnalistų“.
Jis taip pat apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi... į pastarąjį dainų konkursą“, kuriame šalis užėmė antrąją vietą, ir teigė, kad renginys buvo „panaudotas kaip politinis instrumentas“.
„Tai prieštarauja apolitiškam konkurso pobūdžiui“, – priduriama pareiškime.
Airijos transliuotojas RTE taip pat pareiškė manantis, kad „Airijos dalyvavimas konkurse būtų nesąžiningas, atsižvelgiant į tebesitęsiančias siaubingas žmonių žūtis Gazoje“.
Izraelio karas Gazoje prasidėjo po 2023 m. spalio 7-osios „Hamas“ išpuolių Izraelio teritorijoje, per kuriuos žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, paremti Izraelio duomenimis.
Iš 251 per puolimą paimto įkaito 47 tebėra Gazos Ruože, iš jų 25, Izraelio kariuomenės teigimu, yra žuvę.
Naujausi komentarai