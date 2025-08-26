Federalinio rezervo valdytoja atkirto Trumpui: jis neturi įgaliojimų to daryti

Praėjusią savaitę paraginęs ją atsistatydinti, D. Trumpas pirmadienio vakarą savo platformoje „Truth Social“ paskelbė laišką, kuriame teigė atleidžiantis L. Cook „nedelsiant“.
Sprendime buvo cituojami įtarimai dėl melagingų pareiškimų jos hipotekos sutartyse ir teigiama, kad „yra pakankama priežastis atleisti jus iš pareigų“.
„Aš neatsistatydinsiu“, – pareiškė L. Cook, pirmoji juodaodė moteris, dirbanti centrinio banko valdytojų taryboje. Pareiškimo tekstu su AFP pasidalijo jos advokatė Abbe Lowell.
„Prezidentas D. Trumpas skelbėsi atleidęs mane „dėl priežasties“, nors pagal įstatymą jokios priežasties nėra, ir jis neturi įgaliojimų to daryti“, – pridūrė ji.
A. Lowell pažadėjo „imtis visų reikiamų veiksmų, kad užkirstų kelią jo (D. Trumpo) mėginimui įvykdyti neteisėtą veiksmą“.
Galimas teisinis ginčas būtų naujausias prezidento galių išbandymas per naująją D. Trumpo kadenciją, kai 79 metų respublikonas, remiamas lojalistų visoje vyriausybėje, ryžtingai siekia pasinaudoti vykdomosios valdžios įgaliojimais.
Konservatyvioji Aukščiausiojo Teismo dauguma neseniai leido D. Trumpui atleisti kitų nepriklausomų vyriausybinių įstaigų valdybų narius, tačiau savo sprendime padarė išimtį Federalinei rezervų sistemai.
Federalinėje teisėje sakoma, kad Fed‘o pareigūnai gali būti nušalinti tik dėl „priežasties“, kuri gali būti interpretuojama kaip didelis piktnaudžiavimas ar aplaidus pareigų vykdymas.
Paskelbdamas, kad L. Cook bus nušalinta, D. Trumpas rėmėsi Federalinės būsto finansavimo agentūros direktoriaus – ištikimo savo sąjungininko – rugpjūčio 15 dienos pranešimu apie nusikaltimą JAV generaliniam prokurorui.
Pasak D. Trumpo, šis pranešimas suteikė „pakankamą pagrindą“ manyti, kad L. Cook galėjo pateikti „melagingus pareiškimus“ dėl vienos ar daugiau hipotekos sutarčių.
Vienas iš tariamai melagingų pareiškimų buvo tas, kad L. Cook nurodė dvi pagrindines gyvenamąsias vietas – vieną Mičigane, o kitą Džordžijoje.
L. Cook nebuvo apkaltinta nusikaltimu, o tariamai melagingi pareiškimai atsirado prieš jai pradedant eiti dabartines pareigas.
Anksčiau šį mėnesį L. Cook pareiškime teigė, kad ji „neketina būti gąsdinama, siekiant jos atsistatydinimo“, tačiau į klausimus apie savo finansų istoriją žiūrės rimtai.
Fed‘as iš karto neatsakė į žiniasklaidos užklausas.
Savo pirmadienio laiške D. Trumpas teigė: „Aptariamas elgesys mažų mažiausiai rodo tokį didelį aplaidumą atliekant finansinius sandorius, kad kyla abejonių dėl jūsų, kaip finansų reguliuotojos, kompetencijos ir patikimumo“.
L. Cook pradėjo eiti Fed‘o valdytojos pareigas 2022 m. gegužę, o 2023 m. rugsėjį buvo perrinkta į tarybą. Vėliau tą patį mėnesį ji buvo prisaikdinta kadencijai, kuri baigsis 2038 m.
Anksčiau ji yra dirbusi Ekonomikos patarėjų taryboje, vadovaujant buvusiam prezidentui Barackui Obamai.
