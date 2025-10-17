Fico: Slovakija žiemą rems Ukrainą ir netrukdys jai stoti į ES

„Pasikalbėjome apie mūsų neigiamą požiūrį į Ukrainos narystę NATO, nors ir gerbiame Ukrainos žmones. Kita vertus, sakome „taip“ Ukrainos europinėms ambicijoms. Esame pasirengę su Ukrainos puse pasidalyti visa savo patirtimi. Informavau ministrę pirmininkę, kad Slovakija nebus ta šalis, kuri stabdys Ukrainos stojimą į ES“, – sakė jis.
Slovakijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad šalys aptarė dujų tranzitą ir Ukrainos poreikius artėjančiai žiemai.
„Visų pirma, turiu galvoti apie šeimas su vaikais, kurios žiemą gali patekti į sudėtingą situaciją. Todėl mes, kaip geri kaimynai, kaip slavai su didelėmis širdimis, norime parodyti savo solidarumą, nors yra daug klausimų, kuriais vienas kito nesuprantame ir kuriais dar turime daug ką aptarti“, – pažymėjo R. Fico.
Slovakijos ministras pirmininkas informavo, kad sutiko surengti kitą konsultacijų ratą, kuris vyks Ukrainoje.
