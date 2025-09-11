Slovakija vėl grasina vetuoti naują ES sankcijų Rusijai paketą

R. Fico paragino Europos Komisiją persvarstyti savo klimato kaitos tikslus, kad būtų atsižvelgta į Slovakijos energijos poreikius, tačiau nenurodė, kaip tai turėtų būti padaryta.
„Nepritarsiu dar vienam sankcijų paketui, kol Europos Komisija nepateiks realių pasiūlymų, kaip suderinti ambicingus klimato tikslus su automobilių pramonės poreikiais ne tik Slovakijoje, bet ir visoje Europoje“, – sakė jis.
Šie komentarai nuskambėjo po susitikimo su ES Tarybos pirmininku António Costa Bratislavoje.
Slovakija tebėra smarkiai priklausoma nuo Rusijos dujų ir naftos net ir praėjus trejiems Rusijos karo Ukrainoje metams. Jos pramonės gamyboje dominuoja daug energijos naudojantys sektoriai, pavyzdžiui, automobilių ir sunkioji pramonė.
Slovakijos vyriausybė iš pradžių liepos mėnesį blokavo 18-ąjį ES sankcijų paketą, siekdama užsitikrinti energetikos garantijas, tačiau vėliau nustojo prieštarauti, nors iš Briuselio gavo tik nekonkrečius pažadus.
