Fidji Simo iš „OpenAI“: investicijų į DI karštinė – ne burbulas, o nauja norma

Prancūzijoje gimusi verslininkė šiuos komentarus išsakė naujienų agentūrai AFP, kuriai davė pirmąjį interviu nuo tada, kai pradėjo eiti bendrovės „OpenAI“ taikomąsias programas, įskaitant jos pagrindinį modelį „ChatGPT“, kuruojančios generalinės administracijos direktorės pareigas.
Pastarosiomis savaitėmis jos bendrovė, kuriai vadovauja generalinis direktorius Samas Altmanas, daug investavo į duomenų centrus ir dirbtinio intelekto mikroschemas, nors nėra jokių realių ženklų, kad sparčiai besivystantis dirbtinio intelekto verslas artėja prie to taško, nuo kurio investicijos į jį ims atsipirkti.
– Ar investicijų į DI karštinė, kurią dabar stebime, yra burbulas?
– Aš matau, kad į skaičiavimus (arba skaičiavimo galią) investuojama labai daug, o mes neįtikėtinai stipriai patenkiname skaičiavimo galios poreikį daugelio žmonių pageidaujamų naudojimo atvejų. [DI vaizdo generatorius] „Sora“ šiuo metu yra puikus šito pavyzdys – poreikis yra daug didesnis nei galime patenkinti.
Šiuo požiūriu tikrai nemanau, kad tai yra burbulas. Manau, kad tai nauja norma, ir manau, kad pasaulis pradės suvokti, jog skaičiavimo galia yra strategiškai svarbiausias išteklius.
– Ką galite pasakyti tiems, kurie bijo DI keliamo pavojaus?
– Mano nuomone, mano užduotis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos gerosios šios technologijos savybės, o blogosios būtų sušvelnintos.
Pavyzdžiui, psichikos sveikata. Girdėjau daugybę vartotojų sakant, kad jie kreipiasi į „ChatGPT“ patarimo sunkiomis akimirkomis, kai neturi kitų žmonių, su kuriais galėtų pasikalbėti. Nedaug kas gali sau leisti nueiti pas psichologą.
Bendrauju su daugeliu tėvų, kurie man sako: „Aš gavau nuostabų patarimą, kuris man padėjo išspręsti situaciją, susijusią su mano vaiku“. Tačiau kartu turime pasirūpinti, kad modelis elgtųsi taip, kaip norime.
Psichikos sveikatos srityje paskelbėme labai tvirtą veiksmų planą. Pradėjome nuo tėvų kontrolės. Planuojame pradėti amžiaus numatymą: jei galime nuspėti, kad vartotojas yra paauglys, pateikiame jam mažiau liberalų modelį nei suaugusiajam.
Daug galvoju ir apie darbo vietas, ir šiuo atžvilgiu laikomės panašaus požiūrio. Dirbtinis intelektas sukurs daugybę darbo vietų, pavyzdžiui, užklausų inžinerijos srityje, kurių anksčiau tiesiog nebuvo. Kartu yra profesijų, kurios patirs tiesioginį poveikį, ir mes savo vaidmenį matome kaip pagalbą išgyvenant šį pokytį.
– Kokie bus tolesni žingsniai kuriant išmanųjį DI?
– Manau, kad proveržis susijęs su modeliais, kurie supranta jūsų tikslus ir aktyviai padeda juos įgyvendinti.
Ne tik pateikia gerą atsakymą į klausimą, ne tik veda dialogą, bet ir iš tikrųjų pasako: „O, gerai, tu man sakai, kad nori daugiau laiko praleisti su žmona. Na, galbūt būtų naudinga savaitgalį kur nors išvykti ir aš žinau, kad tai reiškia, kad reikės daug ką suplanuoti, todėl aš jau viską suplanavau už jus ir rezervavau vietas. Tiesiog bakstelėkite vieną mygtuką, kad patvirtintumėte, ir viskas bus padaryta“.
Dar labai anksti, bet jau siekiame, kad tai taptų realybe.
– San Franciske kartais sakoma, kad Amerika kuria naujoves, Kinija jas kopijuoja, o Europa – prižiūri
– Man, kaip europietei, kiekvieną kartą, kai išgirstu šį posakį, šiek tiek suskausta širdį. Manau, kad Europoje tikrai yra tendencija per daug dėmesio skirti priežiūrai.
Kalbant apie Kiniją, mes ir toliau itin daug dėmesio skiriame tam, kad pirmautume, nes matome, kad Kinija vis dar daug investuoja į konkurencingumą – tiek inovacijų, tiek kompiuterijos srityje – todėl manome, kad nepaprastai svarbu visame demokratiniame bloke toliau investuoti į dirbtinio intelekto vystymą, kad būtų puoselėjamos šios [demokratinės] vertybės.
– Ar leidžiate savo vaikui naudotis platforma „ChatGPT“?
– „ChatGPT“ neturėtų būti skirta jaunesniems nei 13 metų vaikams, bet mano mergaitė yra dešimties ir vis tiek leidžiu jai su priežiūra ja naudotis.
Nuostabu matyti, ką ji sugeba sukurti. Kaip tik šį savaitgalį ji man pasakojo apie naujo verslo kūrimą. Ji naudojosi „ChatGPT“, kad sukurtų naujojo verslo reklaminius skydelius ir šūkius.
Vaikystėje savo vaizduotės kažkuo realiu paversti taip greitai negalėjome. Ir aš matau, kad matydama, jog viskas yra įmanoma, ji iš tikrųjų įgyja super galių.
Naujausi komentarai