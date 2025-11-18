„Google“ vadovas: sprogus DI burbului, nekentės visi

Sundai Pichai pripažino, kad investicijų į DI bumas, kuris šiemet paskatino technologijų rinkos pakilimą, nebuvo visiškai racionalus.
Tačiau kilus baimei, kad DI burbulas gali sprogti, pradėta akcijas išpardavinėti, todėl, pasak jo, pasaulio akcijų rinkose pastaraisiais mėnesiais stebėtas smarkus kritimas.
BBC jo paklausė, ar DI burbulo sprogimo poveikė pajustų ir „Google“.
„Manau, kad nė viena įmonė nebus apsaugota, įskaitant ir mus“, – atviravo S. Pichai.
Pirmadienį paskelbtame interviu „Alphabet“ vadovas aptarė ilgalaikius, su DI susijusius nuogąstavimus, įskaitant energijos poreikius, taršos mažinimo tikslų švelninimą, DI teikiamos informacijos tikslumą ir poveikį darbo vietoms.
S. Pichai įspėjo apie milžiniškus DI sistemų elektros energijos poreikius, kurie, Tarptautinės energetikos agentūros duomenis, praėjusiais metais sudarė 1,5 proc. pasaulyje suvartotos elektros energijos.
Pasaulinis DI sistemų elektros energijos suvartojimas iki 2030 m. galėtų pasiekti 200 gigavatų – maždaug tiek, kiek dabar per metus suvartoja Brazilija, – o pusė tos energijos būtų suvartojama JAV.
Geopolitinės įtampos paspartino technologijų bumą, kurio metu buvo pastatyti didžiuliai duomenų centrai. Juose įrengta dešimtys tūkstančių lustų, kuriems reikia milžiniško elektros energijos kiekio ir didelio intensyvaus aušinimo pajėgumų.
S. Pichai sakė, kad reikia imtis veiksmų, siekiant vystyti naujus energijos šaltinius ir stiprinti infrastruktūrą.
Jis taip pat pripažino, kad „Alphabet“ DI operacijų energijos poreikiai atitolins bendrovės su klimatu susijusių tikslų įgyvendinimą, tačiau tvirtino, kad ji neatsisako iki 2030 m. pasiekti neutralumo anglies dioksido išmetimo atžvilgiu.
Pasak jo, DI taip pat turės įtakos mūsų darbo supratimui.
S. Pichai teigimu, DI sukels „socialinius sukrėtimus“, netgi galbūt užims generalinių direktorių vietą, o „žmonės turės prisitaikyti“.
Jis tvirtino, kad tie, kurie prisitaikys prie DI, pasieks geresnių rezultatų.
„Nesvarbu, ar norite būti mokytojais, ar gydytojais. Visos šios profesijos išliks, bet gerai dirbs tie, kurie išmoks naudotis šiais įrankiais“, – kalbėjo „Alphabet“ vadovas.
„Alphabet“ spalio mėnesį paskelbė pirmą kartą pasiekusi 100 mlrd. JAV dolerių dydžio ketvirčio pajamas, kurias, bendrovės teigimu, išaugino jos gebėjimas pasinaudoti DI bumu.
Technologijų milžinė padidino išlaidas, kad patenkintų DI infrastruktūros poreikį, ir paspartino pasaulinį DI funkcijų diegimą „Google“ paieškoje ir bendrovės „Gemini“ DI modeliuose.
