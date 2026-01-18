Dirbtinio intelekto era: kas laukia elektroninio pašto naudotojų 2026 metais?

Šios naujovės žada išlaisvinti milijonus žmonių nuo perpildytų pašto dėžučių, tačiau taip pat kelia susirūpinimą dėl privatumo, rašoma „The New York Times“ straipsnyje.
Pagrindinė funkcija bus naujoji dirbtinio intelekto pašto dėžutė – AI Inbox, kuri visiems naudotojams taps prieinama artimiausiais mėnesiais. Ji iš esmės keičia el. pašto tikrinimo būdą: vietoj nesibaigiančio laiškų peržiūrinėjimo vartotojas gauna trumpą svarbiausių užduočių apžvalgą, pagrįstą naujausiais susirašinėjimais.
„Gemini“ analizuoja el. laiškų turinį, grupuoja pokalbius ir sukuria darbų sąrašą. Pavyzdžiui, jei el. laiškas buvo apie vaiko registraciją į darželį ar būtinybę užpildyti medicininę formą, AI Inbox apie tai primins, visiškai ignoruodama reklaminius ir nesvarbius el. laiškus.
Iš esmės „Gmail“ iš pasyvios gautųjų laiškų dėžutės virsta aktyviu organizatoriumi – tai ypač naudinga tėvams ir biuro darbuotojams.
Nemokamos dirbtinio intelekto funkcijos, prieinamos jau dabar
„Google“ taip pat nemokamai pateikė keletą dirbtinio intelekto įrankių, kurie anksčiau buvo prieinami tik prenumeratoriams:
- Asistentas „Gemini“ dabar siūlo suasmenintus atsakymus, prisitaikydamas prie vartotojo rašymo stiliaus pagal ankstesnius pranešimus.
- Trumpa dirbtinio intelekto sukurta pokalbio santrauka automatiškai rodoma el. pašto gijose.
- Mygtukas „Help Me Write“ (Padėk man parašyti) leidžia sugeneruoti laišką pagal teksto užklausą, pavyzdžiui, skundą komunalinių paslaugų įmonei ar verslo užklausą.
Mokamos funkcijos: išmanioji paieška ir automatinis taisymas
„Google“ dirbtinio intelekto planų prenumeratoriai (nuo 20 JAV dolerių per mėnesį) taip pat gauna prieigą prie išplėstinių funkcijų. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto apžvalgų funkcija leidžia ne tik peržiūrėti santraukas, bet ir užduoti klausimus natūralia kalba, siekiant patikslinti detales ar prisiminti svarbius įvykius.
Be to, galima naudotis pažangia korektūros priemone: dirbtinis intelektas ne tik ištaiso klaidas, bet ir siūlo visiškai perrašytas, glaustesnes formuluotes.
Ar „Google“ skaito jūsų el. laiškus?
Pagrindinis vartotojų rūpestis – privatumas. „Gemini“ veikimui reikia prieigos prie visų el. laiškų. „Google“ teigia, kad jos darbuotojai neskaito vartotojų el. laiškų, o „Gmail“ turinys nenaudojamas dirbtinio intelekto mokymui.
Tačiau bendrovė pripažįsta, kad, laikantis įstatymų, duomenys – įskaitant sąveiką su „Gemini“ – gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms pagal teismo šaukimą. Iš esmės situacija mažai kuo skiriasi nuo įprasto el. pašto naudojimo, tačiau analizuojamų duomenų kiekis akivaizdžiai didėja.
Skaitmeninio saugumo ekspertai primena, kad el. paštas neturėtų būti laikomas visiškai privačia erdve.
Kaip išjungti DI „Gmail“ paskyroje
Beveik visos naujos funkcijos, išskyrus AI Inbox, yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus. Jei vartotojas nenori, kad „Gmail“ naudotų dirbtinį intelektą, jis turi tai išjungti rankiniu būdu paskyros nustatymuose, panaikindamas žymėjimą prie parinkties „Išmaniosios funkcijos“ (Smart features).
Naujausi komentarai