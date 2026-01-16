Švietimo ministerija parengė DI naudojimo gaires

Pasak ministerijos, parengti šias taisykles nebus privaloma, o pasirinkusius tai padaryti konsultuos Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) „EdTech“ centras.
„Su dirbtinio intelekto priemonėmis susiduriame kone kasdien, neišvengiamai šios technologijos ateina ir į mokyklas. Švietimo bendruomenei būtina turėti aiškias kryptis, kaip šias technologijas integruoti į ugdymą, mokyklos administracinį darbą, kaip jas naudoti atsakingai, užtikrinti akademinį sąžiningumą“, – penktadienį ministerijos išplatintame pranešime cituojamas viceministras Jonas Petkevičius.
„Dirbtinis intelektas – tai galimybė palengvinti rutininį darbą. Tačiau būtina nusistatyti ribas ir taisykles, kam ir kaip šias naująsias technologijas naudojame mokyklose“, – teigia jis.
Apie 4 proc. mokyklų jau turi pasirengusios DI naudojimo mokykloje tvarkas, o 65 proc. mato tokį poreikį ateityje.
Universitetų mokslininkai, anot ŠMSM, šiuo metu atlieka tyrimus ir taip pat rengia DI taikymo didaktiką bei metodus.
Naudojimo kriterijus – pridėtinė vertė ugdymui
Kiekvienoje mokykloje ministerija siūlo susidaryti leidžiamų DI priemonių sąrašą, kuris turėtų būti tvirtinamas mokyklos vadovo įsakymu. Parengtose gairėse detaliai aprašoma, kaip žymėti DI priemonių sugeneruotą turinį, kaip sudaryti leidžiamų naudoti DI priemonių sąrašą, pateiktas ir tokio sąrašo pavyzdys.
Draudžiama į sąrašą įtraukti DI priemonę, jeigu ji naudoja emocijų atpažinimą, biometrinį sekimą, socialinį reitingavimą arba nėra nurodyta, kad priemonė atitinka duomenų apsaugos reikalavimus.
DI priemonių naudojimo rizikų vertinimo kriterijai, pasak ŠMSM, parengti atsižvelgiant į DI aktą, juos suformavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra.
„Asmens duomenys ir kita nevieša informacija, pavyzdžiui, mokinių pavardės, adresai, mokyklos pavadinimas, DI priemonėse nėra naudojami. Mokiniai ir mokytojai turi būti informuoti, kokia informacija galima dalintis, o kokia privalo likti privati“, – teigiama pranešime.
Gairėse pabrėžiama, kad DI naudojamas tik ten, kur jis suteikia aiškią pridėtinę vertę mokymui ar mokymuisi. Anot ŠMSM, DI taikymas turi paįvairinti mokymosi procesą – padėti personalizuoti užduotis, sumažinti rutiną, suteikti naujų kūrybos ar tyrinėjimo galimybių.
„Pavyzdžiui, per geografijos pamoką mokiniai, pasitelkę DI, gali sukurti klimato kaitos scenarijus. Vėliau klasėje šie scenarijai aptariami. DI taip pat gali padėti atpažinti pasikartojančias klaidas, patikrinti gramatiką ar suformuluoti bendro pobūdžio komentarų juodraštį“, – teigia ministerija.
Siūloma nusistatyti, kad mokiniai DI gali naudoti tik su mokytojo leidimu, iš anksto sutarus, kokie įrankiai bus naudojami ir kaip bus atliekamas tokio darbo vertinimas. Taip pat mokiniai turi būti mokomi žymėti su DI priemone sugeneruotą turinį.
Ministerija pabrėžia, kad sprendimus dėl DI visada priima mokytojas, jis sprendžia, kur tokie įrankiai gali padėti, o kur vertingiau apsieiti be jo.
Kuriant taisykles, galima pasitelkti ir virtualųjį asistentą, kurį yra išmokiusi asociacija „EdTech Lithuania“. Jis skirtas mokyklų vadovams, padeda įvertinti DI priemonių tinkamumą, riziką ir saugumą.
DI naudoja dauguma mokytojų
Mokytojams ir mokiniams kuriama ir daugiau įvairių pagalbos priemonių, taikant DI, tuo užsiima Lietuvos aukštosios mokyklos, teigia ŠMSM.
Be to, NŠA, pirkdama mokykloms programinės įrangos licencijas, standartinį licencijos paketą papildė dirbtinio intelekto programa: mokiniams bus atnaujinta 330 tūkst. licencijų, papildytų galimybe naudotis „M365 Copilot Chat“ dirbtinio intelekto programa, o mokytojams – per 20 tūkst. licencijų.
Dar beveik 760 „Microsoft 365 Copilot sub add-on“ licencijų su platesnėmis dirbtinio intelekto funkcijomis, tokiomis, kaip natūralios kalbos užklausos, duomenų analizė ir vizualizacija, integracija su „Microsoft Graph“, bus paskirstyta mokykloms.
Visoms mokykloms organizuojami nuotoliniai mokymai, kuriuose bus pristatomos programos galimybės, kaip ji susijusi su kitomis „Microsoft” programomis, saugumo principai bei praktinis jos taikymas.
Mokytojams ir mokykloms skirtoms licencijoms įsigyti skirta daugiau nei 1,7 mln. eurų. Mokiniams licencijos suteiktos nemokamai.
ŠMSM praėjusią gegužę atliktos apklausos duomenimis, DI darbui naudoja apie 68 proc. mokytojų.
Trys iš keturių mokytojų DI naudoja pamokoms pasiruošti, ugdymo planams sudaryti ar kitiems dokumentams parengti, daugiau nei pusė – per pamokas, o beveik penktadalis DI pasitelkia namų darbams, testams, kontroliniams ir kitiems mokinių darbams tikrinti.
Naujausi komentarai