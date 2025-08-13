Friedrichas Merzas: ateityje Ukrainą bus privaloma kviesti į bet kokias tolesnes derybas

„Ukraina turi būti prie derybų stalo, kai vyks tolesni susitikimai“, – po virtualaus Europos lyderių susitikimo su D. Trumpu sakė Vokietijos kancleris.
Jis pridūrė, kad prieš bet kokias taikos derybas „pirmiausia turi būti sudarytos paliaubos“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) trečiadienį pareiškė, kad po planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje Ukrainą bus privaloma įtraukti į bet kokias tolesnes derybas.
