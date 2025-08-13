 Friedrichas Merzas: ateityje Ukrainą bus privaloma kviesti į bet kokias tolesnes derybas

2025-08-13 18:42
BNS inf.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) trečiadienį pareiškė, kad po planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje Ukrainą bus privaloma įtraukti į bet kokias tolesnes derybas.

Volodymyras Zelenskis ir Friedrichas Merzas
Volodymyras Zelenskis ir Friedrichas Merzas / AP nuotr.

„Ukraina turi būti prie derybų stalo, kai vyks tolesni susitikimai“, – po virtualaus Europos lyderių susitikimo su D. Trumpu sakė Vokietijos kancleris.

Jis pridūrė, kad prieš bet kokias taikos derybas „pirmiausia turi būti sudarytos paliaubos“.

