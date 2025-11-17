 Friedrichas Merzas, Emmanuelis Macronas ir Keiras Starmeris antradienį susitiks Berlyne

2025-11-17 19:53
BNS inf.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) antradienio vakarą Berlyne susitiks su kolegomis iš Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK), pranešė vyriausybės atstovas, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Keiras Starmeris, Emmanuelis Macronas ir Friedrichas Merzas
Keiras Starmeris, Emmanuelis Macronas ir Friedrichas Merzas / SIPA nuotr.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) prieš šį trišalį susitikimą dalyvaus Berlyne vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame bus kalbama apie didesnį Europos skaitmeninį suverenitetą.

Po viršūnių susitikimo prie F. Merzo ir E. Macrono „vakarienės metu“ prisijungs JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), sakė atstovas, neatskleisdamas, kokia bus derybų tema.

Dirbtiniam intelektui (DI) daugelyje sektorių atliekant vis svarbesnį vaidmenį, aukščiausiojo lygio susitikimas dėl skaitmeninio suvereniteto yra atsakas į vis garsesnius raginimus Europai imtis didesnės kontrolės savo skaitmenizuotos ateities atžvilgiu.

Viršūnių susitikime taip pat dalyvaus didžiausių regiono įmonių, įskaitant Prancūzijos DI bendrovę „Mistral“ ir Vokietijos programinės įrangos milžinę SAP, generaliniai direktoriai.

