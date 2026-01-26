Friedrichas Merzas: smurto lygis JAV kelia itin didelį nerimą

„Manau, kad amerikiečių pareigūnai dabar iš tikrųjų tirs, ar buvo būtina šaudyti (...) ar tikrai kilo grėsmė dalyvavusiems pareigūnams“, – sakė F. Merzas.
„Bet kuriuo atveju, turiu pasakyti, kad toks smurto lygis JAV, švelniai tariant, mane neramina", – pridūrė jis.
Vokietijos užsienio reikalų ministerija anksčiau pirmadienį perspėjo į Jungtines Valstijas vykstančius keliautojus būti budrius ir imtis didesnio atsargumo priemonių dėl „smurtinių susidūrimų su imigracijos ir saugumo tarnybomis“ Mineapolyje ir kituose JAV miestuose.
„Išlikite ramūs ir vykdykite pareigūnų bei vietos saugumo pajėgų nurodymus“, – raginama atnaujintose kelionių rekomendacijose.
Federaliniai agentai šeštadienį per reidus Mineapolyje, Minesotos valstijoje, nušovė 37 metų reanimacijos skyriaus slaugytoją Alexą Pretti (Aleksą Pretį).
Šis incidentas įvyko nepraėjus nė trims savaitėms po to, kai imigracijos pareigūnas tame pačiame Vidurio Vakarų mieste nušovė automobilyje sėdėjusią 37 metų Renee Good (Renė Gud).
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija į Mineapolio apylinkes išsiuntė tūkstančius federalinių pareigūnų, vykdydama kelias savaites trunkančią operaciją, per kurią kilo masiniai protestai.
