Gimstamumą skatins išmokomis

Miurcušlago miestelis turi panašiai tiek gyventojų, kiek Joniškis – virš 8 tūkst. Gyventojų kiekvienais metais vis mažiau, o kaip kitaip – jei pernai gimė tik 4 kūdikiai, o mirė net 40 žmonių. Politikai svarsto, kaip išlipti iš demografijos duobės.
„Taip, norime pritraukti jaunas šeimas, kurios jau augina vaikus arba tas, kurios nori jų susilaukti“, – šnekėjo politikas Alfredas Lukas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Idėja – skirti 8 400 eurų už kiekvieną vaiką. Jie neslepia, nusižiūrėję nuo vienos savivaldybės Norvegijoje. Tačiau gautų išmoką ne šiaip bet kas atsikėlęs čia, o tik tie gyventojai, kurie turi teisę balsuoti. Bet didžiulis kliuvinys – mero partija.
„Tai tiesiog neįmanoma finansiškai. Juk yra kitų priemonių, kurios skatintų šeimas persikelti pas mus: vaikų darželiai, mokyklos, būreliai – nebūtinai išmoka už vaiką“, – kalbėjo Miurcušlago vicemerė Ursula Haghofer.
Miurcušlago miestelis – ne vienintelė vietovė Austrijoje, kur gimstamumas išties prastas. Net ekspertai skeptiški, ar piniginės išmokos daug ką pakeis.
„Daug tyrimų užsienyje parodė, kad nulemia mąstysena. Pinigai vaidina šiokį tokį vaidmenį, bet reikia visos visuomenės signalo, kaip vertina šeimos gausėjimą“, – nurodė mokslininkas Wolfgangas Mazalas.
Iniciatyva skatinti gimstamumą pinigais kol kas miestelio taryboje žlugo, bet žadama šį projektą stumti vėl.
