Nuo kitų metų šios išmokos priklausys ir studijuojantiems tėvams

Šios kompensacijos mokamos už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kurį prižiūri auklė.
Parlamentas ketvirtadienį priėmė tokias Išmokų vaikams įstatymo pataisas.
Nuo 2026-ųjų birželio kompensacija bus skiriama ir tuo atveju, kai vienas iš kartu gyvenančių vaiko tėvų ar globėjų dirba ar verčiasi savarankiška veikla, o kitas mokosi pagal nuolatinių studijų ar profesinio mokymo programą.
Pasak pataisų iniciatorės Aušrinės Norkienės, dabar išmoką gali gauti tik šeimos, kuriose abu tėvai dirba, o tokia tvarka yra diskriminuojanti.
„Tai sukuria nelygybę, nes studijuojančios šeimos taip pat patiria realias vaiko priežiūros išlaidas, tačiau netenka paramos“, – teigiama pataisų aiškinamajame rašte.
Išmoka kitąmet sieks 384,8 euro, o ją papildomai turėtų gauti apie 80–100 šeimų. Skaičiuojama, kad tam reikės apie 0,44 mln. eurų biudžeto lėšų.
