Seimas linkęs pritarti, kad už auklių prižiūrimus vaikus kompensacijas gautų ir studijuojantys tėvai

Už tai numatančias įstatymo pataisas antradienį po svarstymo balsavo 76 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš. Tačiau tai ne galutinis Seimo apsisprendimas – projekto dar laukia priėmimo stadija.
Jei Seimas pritartų, kompensacinė išmoka, siekianti 364 eurų, taptų prieinama ir toms šeimoms, kuriose vienas iš tėvų ar globėjų mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas, studijuoja aukštojoje mokykloje, doktorantūroje ar rezidentūroje.
Siūloma, kad naujas teisinis reguliavimas įsigaliotų 2026 m. birželio 1 d.
Skaičiuojama, kad kompensacinę išmoką kasmet papildomai gautų apie 80–100 asmenų.
Tikimasi, kad įstatymo pataisos, kurias inicijavo Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė, padės jauniems žmonėms auginti vaikus ir kartu siekti išsilavinimo.
Šiuo metu kompensacinė išmoka skiriama tik tuomet, kai abu kartu gyvenantys tėvai (globėjai) dirba arba verčiasi savarankiška veikla (išskyrus asmenis, kuriems nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis).
Ši išmoka skiriama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar vieninteliam iš tėvų) arba globėjui, kai vaiko globa nustatyta šeimoje. Ji mokama už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko darželio ir yra prižiūrimas auklės už atlyginimą. Išmokos dydis – 364 eurai per mėnesį.
Naujausi komentarai