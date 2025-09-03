„Google“ pergalė antimonopolinėje byloje: bendrovė neprivalo parduoti „Chrome“

Teisėjas Amitas Mehta 2024 metų rugpjūtį nustatė, kad „Google“ neteisėtai palaikė monopoliją internetinės paieškos srityje, sudarydama išskirtines platinimo sutartis, kurių vertė kasmet siekia milijardus dolerių.
Bet naujame 226 puslapių sprendime teisėjas įspėjo, kad „Chrome“ pardavimas „būtų neįtikėtinai chaotiškas ir labai rizikingas“, ir sakė, kad JAV advokatai persistengė.
JAV vyriausybė reikalavo atsisakyti „Chrome“, teigdama, kad ši naršyklė veikia kaip itin svarbūs interneto vartai ir padeda atlikti trečdalį visų „Google“ paieškų internete.
Byloje daugiausia dėmesio skirta brangiems „Google“ platinimo susitarimams, pagal kuriuos „Apple“, „Samsung“ ir kiti išmaniųjų telefonų gamintojai sumokėjo milijardus už tai, kad „Google“ taptų numatytąja paieškos sistema „iPhone“ telefonuose ir kituose įrenginiuose.
„Skirtingai nuo tipinės bylos, kai teismo užduotis yra išspręsti ginčą remiantis istoriniais faktais, čia teismo prašoma pažvelgti į krištolinį rutulį ir žvelgti į ateitį. Tai ne visai teisėjo stiprioji pusė“, – rašė A, Mehta.
„Šiandienos sprendimu pripažįstama, kaip smarkiai pasikeitė pramonė dėl DI (dirbtinio intelekto), kuris suteikia žmonėms daug daugiau būdų rasti informaciją“, – sakė „Google“ viceprezidentė reguliavimo reikalams Lee-Anne Mulholland.
„Tai pabrėžia tai, ką mes sakome nuo pat šios bylos iškėlimo 2020 metais: konkurencija yra didelė, o žmonės gali lengvai pasirinkti norimas paslaugas“ – teigė ji.
A.-E. Mulholland pridūrė, kad „Google“ yra susirūpinusi, kaip teismo nustatyti reikalavimai dalytis paieškos duomenimis ir apriboti paslaugų platinimą paveiks vartotojų privatumą.
Teisėjo A. Mehtos sprendimas yra vienas svarbiausių nuosprendžių, nukreiptų prieš įmonių monopolinę praktiką per pastaruosius du dešimtmečius, ir gali iš esmės pakeisti technologijų milžinės ateitį.
Teisingumo departamentas šias priemones pavadino reikšmingomis.
„Tęsime nuomonės peržiūrą, kad apsvarstytume Departamento galimybes ir tolesnius veiksmus, susijusius su papildomomis lengvatomis“, – pranešime spaudai sakė generalinio prokuroro padėjėja Abigail Slater.
Visgi antradienio sprendimas neatitiko kai kurių analitikų, kurie tikėjosi radikalesnių „Google“ veiksmų pokyčių, lūkesčių.
„Atrodo, kad teisėjas manė, jog būtų pernelyg griežta užtikrinti kai kurias priemones, kurių norėjo prokurorai ar Teisingumo departamentas“, – sakė Ričmondo universiteto Teisės mokyklos profesorius Carlas Tobiasas.
„Google“ tikrai nebus sugriauta ir neaišku, ar jos verslo modelis labai pasikeis“, – teigė jis.
