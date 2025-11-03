Grasina uždrausti „Shein“, jei ten vėl pasirodys vaikiškos išvaizdos sekso lėlės

Įspėjimas paskelbtas po to, kai šeštadienį Prancūzijos kovos su sukčiavimu padalinys pranešė, kad bendrovė prekiauja lėlėmis, kurios, tikėtina, yra „vaikų pornografijos pobūdžio“.
Dienraštis „Le Parisien“ savo interneto svetainėje paskelbė vienos iš platformoje parduodamų lėlių nuotrauką, prie kurios buvo pridėtas aiškiai seksualinio pobūdžio užrašas.
Ji buvo maždaug 80 cm aukščio ir laikė pliušinį meškiuką.
Netrukus po institucijos pareiškimo „Shein“ paskelbė, kad lėlės buvo pašalintos iš jos platformos ir kad ji pradėjo vidaus tyrimą.
Finansų ministras Rolandas Lescure'as (Rolanas Leskiuras) pirmadienį įspėjo, kad imsis veiksmų uždrausti bendrovei patekti į Prancūzijos rinką, jei prekės grįš į internetą.
„Šie siaubingi daiktai yra neteisėti“, – sakė jis transliuotojui BFMTV ir pažadėjo teisminį tyrimą.
Trečiadienį „Shein“ turi atidaryti savo pirmąją fizinę parduotuvę pasaulyje prestižinėje „BHV Marais“ universalinėje parduotuvėje Paryžiaus centre. Šie planai Prancūzijoje sulaukė daug kritikos.
Singapūre būstinę turinti bendrovė, kuri buvo įkurta Kinijoje, sulaukė kritikos dėl prastų darbo sąlygų savo gamyklose ir itin greito mados verslo modelio katastrofiško poveikio aplinkai.
Po šio pranešimo kai kurie prekių ženklai atšaukė savo gaminius iš „BHV Marais“.
Prancūzija 2025 metais „Shein“ jau tris kartus skyrė baudas, kurių bendra suma siekia 191 mln. eurų.
Baudos buvo skirtos už tai, kad parduotuvė nesilaikė internetinių slapukų teisės aktų, už melagingą reklamą, klaidinančią informaciją ir už tai, kad ji nedeklaravo, jog jos gaminiuose yra mikroplastiko.
Europos Komisija taip pat tiria „Shein“ dėl rizikos, susijusios su nelegaliais gaminiais, o Europos Sąjungos įstatymų leidėjai patvirtino teisės aktus, kuriais siekiama pažaboti greitosios mados neigiamą poveikį aplinkai.
