„Shein“ žada bendradarbiauti su Prancūzijos pareigūnais

„Mes visapusiškai bendradarbiausime su teisminėmis institucijomis“, – RMC radijui sakė „Shein“ atstovas Prancūzijoje Quentinas Ruffatas (Kventinas Rufatas), pridurdamas, kad bendrovė yra pasirengusi pasidalyti tokių lėlių pirkėjų vardais.
„Mes būsime visiškai skaidrūs valdžios institucijoms. Jei jos paprašys mūsų tai padaryti, mes paklusime“, – sakė jis.
Išvakarėse Prancūzijos finansų ministras pagrasino uždrausti „Shein“ veiklą šalyje, jei ji vėl pradės prekiauti vaikiškos išvaizdos sekso lėlėmis.
Įspėjimas paskelbtas po to, kai šeštadienį Prancūzijos kovos su sukčiavimu padalinys pranešė, kad bendrovė prekiauja lėlėmis, kurios, tikėtina, yra „vaikų pornografijos pobūdžio“.
Dienraštis „Le Parisien“ savo interneto svetainėje paskelbė vienos iš platformoje parduodamų lėlių nuotrauką, prie kurios buvo pridėtas aiškiai seksualinio pobūdžio užrašas.
Ji buvo maždaug 80 cm aukščio ir laikė pliušinį meškiuką.
Netrukus po institucijos pareiškimo „Shein“ paskelbė, kad lėlės buvo pašalintos iš jos platformos ir kad ji pradėjo vidaus tyrimą.
Trečiadienį „Shein“ turi atidaryti savo pirmąją fizinę parduotuvę pasaulyje prestižinėje „BHV Marais“ universalinėje parduotuvėje Paryžiaus centre. Šie planai Prancūzijoje sulaukė daug kritikos.
Singapūre būstinę turinti bendrovė, kuri buvo įkurta Kinijoje, sulaukė kritikos dėl prastų darbo sąlygų savo gamyklose ir itin greito mados verslo modelio katastrofiško poveikio aplinkai.
Prancūzija 2025 metais „Shein“ jau tris kartus skyrė baudas, kurių bendra suma siekia 191 mln. eurų.
Baudos buvo skirtos už tai, kad parduotuvė nesilaikė internetinių slapukų teisės aktų, už melagingą reklamą, klaidinančią informaciją ir už tai, kad ji nedeklaravo, jog jos gaminiuose yra mikroplastiko.
