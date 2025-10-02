Prancūzijos pareigūnai sulaikė du su Rusija siejamo tanklaivio įgulos narius

Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis, kaip rodo AFP atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenų analizė, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie Danijos krantų. Tuo metu virš Danijos skraidė neatpažinti dronai.
Su Benino vėliava plaukiojantis naftos tanklaivis „Boracay“, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.
Nuo rugsėjo 22-osios paslaptingų dronų buvo pastebėta visoje Danijoje, virš oro uostų ir karinių objektų. Dėl to teko trumpam uždaryti kelis oro uostus, buvo uždrausti visi civiliniai dronų skrydžiai iki penktadienio.
Trečiadienį minimo tanklaivio denyje buvo prancūzų kariškių, matė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Vėliau trečiadienį Bresto prokuroras Stephane'as Kellenbergeris (Stefanas Kelenbergeris) AFP sakė, kad buvo sulaikyti du „Boracay“ įgulos nariai, prisistatę laivo kapitonu ir pirmuoju kapitono padėjėju.
Šaltinis kariuomenėje, prašęs neminėti jo pavardės, AFP sakė, kad tanklaivyje buvo išsilaipinta šeštadienį. Išsilaipinimą patvirtino ir šaltinis vyriausybėje.
Bresto prokuratūra anksčiau pranešė, kad pradėjo tyrimą gavusi Prancūzijos karinio jūrų laivyno pranešimą.
Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip dronų paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.
Naujausi komentarai