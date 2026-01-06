Grenlandija, Danija pageidauja susitikti su Marco Rubio

„Susitikimo tikslas – aptarti reikšmingus Jungtinių Valstijų pareiškimus apie Grenlandiją, Danijos autonominę teritoriją, – rašė užsienio reikalų ministrė Vivian Motzfeldt (Vivian Mocfelt) socialiniame tinkle “Facebook“ paskelbtame pranešime.
„Iki šiol JAV valstybės sekretoriui Marco Rubio nepavyko susitikti su Grenlandijos vyriausybe, nepaisant to, kad Grenlandijos ir Danijos vyriausybės prašė surengti susitikimą ministrų lygiu per 2025 metus“, – pridūrė ji.
Anksčiau Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas Frederikas Nilsenas) dar kartą pabrėžė, kad sala neparduodama ir tik Grenlandijos gyventojai turi spręsti jos ateitį.
Jo komentarai pasirodė po to, kai Jungtinė Karalystė (JK), Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir Ispanija prisijungė prie Danijos ir pareiškė, kad gins „visuotinius principus“ – „suverenitetą, teritorinį vientisumą ir sienų neliečiamumą“.
„Ši parama yra svarbi tuo metu, kai kvestionuojami pagrindiniai tarptautiniai principai“, – socialiniuose tinkluose rašė J. F. Nielsenas.
„Už šią paramą noriu išreikšti nuoširdžiausią padėką“, – teigė jis.
„Tuo metu, kai Jungtinių Valstijų prezidentas dar kartą pareiškė, kad Jungtinės Valstijos labai rimtai nusiteikusios Grenlandijos atžvilgiu, ši mūsų sąjungininkų NATO parama yra svarbi ir nedviprasmiška“, – teigė premjeras.
Vašingtonas jau turi karinę bazę Grenlandijoje, kurioje įsikūrę apie 57 tūkst. žmonių.
D. Trumpas sekmadienį užsiminė, kad sprendimas dėl Grenlandijos gali būti priimtas „maždaug po dviejų mėnesių“, kai padėtis Venesueloje taps ne tokia aktuali.
