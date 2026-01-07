Rubio planuoja susitikti su Danija ir aptarti įtampą dėl Grenlandijos

„Kitą savaitę su jais susitiksiu“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trečiadienį pranešė, kad kitą savaitę planuoja surengti susitikimą su Danija, jai paprašius derybų po prezidento Donaldo Trampo (Donaldo Trampo) grasinimų perimti Grenlandiją.
