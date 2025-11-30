Hondūro valdančiosios partijos kandidatė pareiškė, kad Trumpas kišasi į rinkimus

„Nėra abejonių, kad tai yra du konkretūs, likus trims dienoms iki rinkimų atlikti veiksmai, kurie yra visiškai intervencinio pobūdžio“, – šeštadienį spaudos konferencijoje sakė kairiųjų kandidatė Rixi Moncada, atstovaujanti dabartinės prezidentės Xiomara Castro partijai „Libre“.
Trečiadienį D. Trumpas parėmė dešiniojo sparno kandidatą ir vieną iš trijų rinkimų favoritų Nasry Asfurą, sakydamas, kad jiedu galėtų dirbti išvien prieš regione veikiančius „narkokomunistus“.
Neapsiribodamas vien tuo, penktadienį jis pagrasino nutraukti JAV paramą, jei jo remiamas kandidatas pralaimės, ir netikėtai paskelbė, kad suteiks malonę buvusiam prezidentui Juanui Orlando Hernandezui.
Buvęs Hondūro lyderis, priklausantis tai pačiai partijai kaip N. Asfura, praėjusiais metais buvo nuteistas už narkotikų kontrabandą ir šiuo metu Jungtinėse Valstijose atlieka 45 metų laisvės atėmimo bausmę.
JAV prokurorai J. Hernandezą, kuris Centrinės Amerikos valstybei vadovavo nuo 2014 iki 2022 metų, kaltino tuo, kad padėjo įvežti apie 400 tonų kokaino į Jungtines Valstijas.
Jis buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms praėjus vos keletui savaičių po to, kai paliko postą.
D. Trumpo sprendimas suteikti malonę J. Hernandezui sulaukė jo politinių oponentų JAV ir net Kolumbijos prezidento kritikos, nes buvo priimtas tuo metu, kai JAV Lotynų Amerikoje vykdo prieštaringai vertinamą kovos su narkotikų kontrabanda operaciją.
Per šios kampanijos metu tarptautiniuose vandenyse suduotus smūgius žuvo daugiau nei 80 žmonių, o ekspertai tokias atakas kritikuoja kaip žudymą be teismo.
D. Trumpas penktadienį savo socialinio tinklo paskyroje parašė, kad su J. Hernandezu „daugelio mano labai gerbiamų žmonių nuomone buvo elgiamasi labai griežtai ir neteisingai“, plačiau šių savo žodžių nekomentuodamas.
