Irakas pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus dėl rekordinio karčio 

Elektros energijos ministerija pranešė, kad Irake visiškai nutrūko elektros tiekimas po to, kai buvo atjungtos dvi elektros tiekimo linijos, išaugus elektros suvartojimui dėl „rekordinio temperatūros kilimo“ .
Bagdade ir centriniuose bei pietiniuose regionuose temperatūra pasiekė 48–50 laipsnių Celsijaus.
Namų ūkiai vis dar gali naudoti privačius elektros generatorius.
Elektros tiekimo sutrikimai įvyko milijonams šiitų musulmonų susirinkus į svarbų religinį minėjimą Irako šiaurėje esančioje Karbalos provincijoje. Tai dar labiau padidino elektros energijos paklausą, pridūrė ministerija.
Ministerija pridūrė, kad nutrūkusios elektros perdavimo linijos sukėlė „staigų ir atsitiktinį daugiau nei 6 tūkst. megavatų energijos praradimą tinkle“, taip pat buvo sustabdyta elektrinių veikla.
Elektros energijos tiekimas sutriko per karščio bangą, kuri, remiantis Irako meteorologijos tarnybų prognozėmis, truks ilgiau nei savaitę.
„Mūsų komandos šiuo metu mobilizuojamos vietoje, kad per ateinančias kelias valandas palaipsniui atkurtų elektros tinklą“, – pranešė Elektros energijos ministerija.
Dėl elektros tiekimo sutrikimų karštais vasaros mėnesiais Irake vyksta protestai.
2023-iųjų liepą Pietų Irake esančioje elektros energijos tiekimo stotyje kilus gaisrui, visoje šalyje nutrūko jos tiekimas.
Kiekvieną vasarą Irake nutrūksta elektros energijos tiekimas, galintis užtrukti iki 10 valandų, todėl daugelis namų ūkių naudojasi kaimynystėje esančiais generatoriais, užtikrinančiais atsarginį elektros energijos tiekimą.
Tačiau ne visos šeimos gali sau tai leisti, be to, ne visi generatoriai tiekia pakankamai energijos, kad didesni prietaisai, pavyzdžiui, oro kondicionieriai, galėtų veikti esant aukštai temperatūrai, kuri Bagdade ir šalies pietuose vasarą gali siekti 50 laipsnių Celsijaus.
Šį mėnesį Irako elektrinės pirmą kartą pasiekė 28 tūkst. megavatų ribą.
