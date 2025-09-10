Paleista Irake pagrobta Izraelio ir Rusijos pilietybes turinti akademikė

Nors Irakas teigė, kad E. Tsurkovą pagrobė „grupė nusikaltėlių“, D. Trumpas pranešė, kad ją paleido galinga proiraniška „Kataeb Hezbollah“ grupuotė.
„Po ilgų mūsų saugumo tarnybų pastangų, trukusių kelis mėnesius, skelbiame apie Rusijos pilietės Elizabeth Tsurkovos išlaisvinimą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė M. Sh. al Sudani.
D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė, kad E. Tsurkovą „po daugelio mėnesių kankinimo“ paleido „Kataeb Hezbollah“ grupuotė ir dabar ji yra JAV ambasadoje Bagdade.
Irako ministro pirmininko karinis atstovas spaudai Sabahas al Numanas (Sabahas Numanas) vėliau pareiškime teigė, kad „dėl didelių ir aukšto lygio saugumo ir žvalgybos pastangų (...) rugsėjo 9 dieną pareigūnams pavyko nustatyti ir pasiekti jos sulaikymo vietą“.
E. Tsurkova buvo pristatyta į JAV ambasadą, siekiant „palengvinti jos susitikimą su seserimi, JAV piliete“, pridūrė jis.
Buvusios įkaitės sesuo Emma Tsurkova (Ema Curkova) padėkojo D. Trumpui, jo specialiajam pasiuntiniui Adamui Boehleriui (Adamui Boleriui), JAV ambasadai Bagdade ir ne pelno siekiančiai organizacijai „Global Reach“ už jų vaidmenį užtikrinant moters paleidimą.
„Visa mano šeima nepaprastai laiminga. Nekantraujame pamatyti Elizabeth ir apgaubti ją savo meile po 903 dienų laukimo“, – socialiniame tinkle rašė ji.
E. Tsurkova, Prinstono universiteto doktorantė ir Vašingtone įsikūrusio „New Lines“ strategijos ir politikos instituto bendradarbė, dingo Irake 2023-iųjų kovą.
Ji greičiausiai į Iraką atvyko su savo Rusijos pasu dėl doktorantūros studijų.
Jos tyrimai daugiausiai buvo susiję su Levanto regionu, taip pat Sirijos pilietiniu karu ir Iraku. Ji kalba anglų, rusų, hebrajų ir arabų kalbomis.
S. al Numanas sakė, kad E. Tsurkova buvo pagrobta „nusikaltėlių grupės“, nenurodydamas jokios konkrečios organizacijos, ir pridūrė, kad Irako saugumo pajėgos „tęs visų šio nusikaltimo dalyvių paiešką ir užtikrins, kad jie būtų patraukti atsakomybėn“.
„Taika, pasiekta sutelkiant jėgas“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) platformoje „X“ pasidžiaugė įkaitės paleidimu, sakydamas, kad lemiamą vaidmenį atliko JAV kovos su įkaitų diplomatija strategija.
„Prieš mažiau nei savaitę @POTUS (JAV prezidentas) pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo siekiama sustiprinti kovos su įkaitų diplomatija strategiją, o Prinstono (universiteto) studentė Elizabeth Tsurkov buvo paleista“, – rašė M. Rubio.
„Tai taika, pasiekta sutelkiant jėgas“, – pridūrė jis, dėkodamas už paramą M. Sh. al Sudani.
E. Tsurkova aktyviai naudojosi socialiniais tinklais, „X“ platformoje turėjo dešimtis tūkstančių sekėjų. Ji save apibūdino kaip „aistringą žmogaus teisių gynėją“.
Bagdade ji daugiausia dėmesio skyrė proiraniškoms frakcijoms ir Irako šiitų lyderio Moqtados Sadro (Moktados Sadro) judėjimui.
Ji buvo pagrobta išeinanti iš kavinės viename Irako sostinės rajone, 2023-iaisiais naujienų agentūrai AFP pranešė Irako žvalgybos šaltinis.
Izraelio pareigūnai dėl jos dingimo kaltino Irano remiamą grupuotę „Kataeb Hezbollah“, kuri neigė, kad yra su tuo susijusi.
Pagrobė „Kataeb Hezbollah“?
„Kataeb Hezbollah“ 2023-iaisiais neprisiėmė atsakomybės už pagrobimą, tačiau vienas šios grupuotės šaltinis antradienį AFP sakė, kad E. Tsurkova buvo paleista siekiant apsaugoti Iraką nuo bet kokių konfliktų.
„Ji buvo paleista laikantis sąlygų, iš kurių svarbiausia buvo palengvinti JAV pajėgų išvedimą be kovos ir apsaugoti Iraką nuo bet kokių konfliktų ar kovų“, – sakė šaltinis.
„Ji buvo paleista, o ne išlaisvinta. Nebuvo vykdoma jokia karinė operacija jai išlaisvinti“, – pridūrė šaltinis.
Kaip ir kitos ginkluotos grupuotės, kurias Iranas apmokė karo prieš „Islamo valstybės“ grupuotę (IS) metu, „Kataeb Hezbollah“ buvo integruotos į reguliariąsias saugumo pajėgas kaip buvusių sukarintų grupuočių koalicijos „Hashed al Shaabi“ („Liaudies mobilizacija“) dalis.
Tačiau grupuotė garsėja tuo, kad kartais veikia savarankiškai.
„Kataeb Hezbollah“ ir kitos Irano remiamos Irako grupuotės ragina išvesti Irake dislokuotus JAV karius, kurie ten Bagdado kvietimu buvo pasiųsti kaip dalis koalicijos prieš IS.
Nuo 2023-iųjų spalio, kai Gazos Ruože kilo karas, JAV pajėgos Irake ir kaimyninėje Sirijoje buvo ne kartą atakuojamos „Kataeb Hezbollah“ ir kitų proiranietiškų grupuočių.
Jie atsakė intensyviais smūgiais į su Teheranu susijusius taikinius, ir atakos liovėsi.
JAV ir Irakas paskelbė, kad koalicija prieš IS 2025-aisiais baigs savo dešimtmetį trukusią karinę misiją Irake, o 2026-ųjų rugsėjį – autonominiame Kurdistano regione šalies šiaurėje.
