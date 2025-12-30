Iranas Kanados karališkąjį jūrų laivyną įtraukė į teroristinių organizacijų sąrašą

Ministerijos išplatintame pranešime teigiama, kad šis žingsnis buvo reakcija į Otavos sprendimą paskelbti Irano Islamo revoliucinę gvardiją (IRGC) – ideologinį Irano kariuomenės padalinį – teroristine grupuote. Tąkart Kanada nurodė, kad Irano gvardija prieštarauja pagrindiniams tarptautinės teisės principams.
Pranešime priduriama, kad Iranas „laikydamasis abipusiškumo principo, Kanados karališkąjį laivyną identifikuoja ir paskelbia teroristine organizacija“.
Išsamesnės informacijos apie šį sprendimą Irano užsienio reikalų ministerija nepateikė.
Apie sprendimą IRGC įtraukti į teroristinių grupuočių sąrašą Kanada paskelbė pernai. Tai reiškia, kad IRGC nariai neturi teisės atvykti į šalį, o kanadiečiams draudžiama palaikyti bet kokius ryšius su šios grupuotės nariais.
Be to, gali būti konfiskuotas bet koks IRGC ar jos narių turtas, esantis Kanadoje.
Kanada teigia, kad IRGC „nuolat demonstruoja žmogaus teisių nepaisymą tiek Irane, tiek už jo ribų, taip pat siekį destabilizuoti tarptautinę taisyklėmis pagrįstą tvarką“.
Viena priežasčių, kodėl Otava nusprendė paskelbti IRGC teroristine organizacija, buvo incidentas, susijęs su reisu PS752.
2020 metų sausio 8 dieną Irano pajėgos numušė oro bendrovės „Ukraine International Airlines“ lėktuvą netrukus po jo pakilimo iš Teherano.
Dauguma tuo lėktuvu skridusių žmonių buvo iraniečiai ir kanadiečiai, įskaitant daugybę dvigubą pilietybę turinčių asmenų.
Po trijų dienų IRGC pripažino, kad per klaidą numušė į Kyjivą skridusį lėktuvą.
Otava su Teheranu diplomatinių santykių nepalaiko daugiau nei dešimtmetį.
JAV IRGC į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą įtraukė 2019 metais, o Australija tai padarė praėjusį mėnesį, apkaltindama grupuotę išpuoliais šalies teritorijoje.
Naujausi komentarai