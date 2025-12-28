Iranas iš Rusijos paleido į kosmosą tris palydovus

Valstybinė naujienų agentūra IRNA pranešė, kad raketa „Sojuz“ su Irano palydovais „Kosar“, „Paya“ ir „Zafar 2“ pakilo iš Vostočno kosmodromo paleidimo bazės Rusijos Tolimuosiuose Rytuose į žemąją Žemės orbitą maždaug 500 kilometrų aukštyje.
Pranešta, kad šie trys palydovai skirti prisidėti prie Irano mokslo plėtros renkant aplinkos duomenis, tokius kaip informacija apie orų sistemas, stichines nelaimes ir žemės ūkį. Iranas ir anksčiau yra paleidęs į kosmosą kelis palydovus bei teigia, kad ši programa yra visiškai taiki ir nenaudojama kariniams tikslams.
„Iranas tiesiog tobulina savo technologijas, o palydovų paleidimas yra šių pastangų dalis“, – sakė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, apibūdinęs naujausią paleidimą kaip „grynai mokslinę misiją“.
Tačiau Vakarai, įskaitant JAV ir ypač Izraelį, kritiškai vertina Irano palydovų programą. Baiminamasi, kad Islamo Respublika gali panaudoti kosmoso technologijas kariniams tikslams.
Kritikai ypač abejoja Irano revoliucinės gvardijos – už karines operacijas atsakingų pagrindinių šalies ginkluotųjų pajėgų – dalyvavimu tokiose mokslinėse misijose.
Rusija ir Iranas glaudžiai bendradarbiauja, daugiausia dėl abiem šalims Vakarų taikomų sankcijų. Iranas taip pat kaltinamas tiekiantis Rusijai dronus, naudojamus kare prieš Ukrainą. Teheranas teigia, kad dronų tiekimas yra tik jo bendro karinio bendradarbiavimo su Maskva dalis ir neturėtų būti interpretuojamas kaip veiksmas prieš Kyjivą.
