Iranas siūlo įvesti regioninę valiutą prekybai skatinti

Daugelį metų Iranui taikomos tarptautinės sankcijos, daugiausiai įvestos Jungtinių Valstijų dėl Teherano branduolinės programos, smarkiai susilpnino Irano ekonomiką.
Naujausias sankcijas Jungtinės Tautos (JT) vėl įvedė rugsėjį, po ilgus mėnesius įstrigusių Irano branduolinių derybų.
Kalbėdamas Teherane vykusio Ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (EBO) viršūnių susitikimo kuluaruose, M. Pezeshkianas teigė, kad religiniai ir kultūriniai ryšiai regione galėtų sudaryti sąlygas glaudesniam bendravimui ir bendradarbiavimui.
„Regione galėtų būti įvesta net bendra valiuta, siekiant skatinti ekonominę plėtrą“, – sakė jis susitikime su Tadžikistano vidaus reikalų ministru Ramazanu Rahimzada, rašoma prezidentūros interneto svetainėje.
EBO, kurios tikslas stiprinti regioninę prekybą, 1985 metais įkūrė Iranas, Pakistanas ir Turkija. Organizaciją vienija 10 narių, įskaitant penkias Vidurinės Azijos šalis.
Irano, kuris yra įsikūręs pačiame Artimųjų Rytų centre ir, Pasaulio banko duomenimis, turi daugiau nei 91 mln. gyventojų, geografinė padėtis yra laikoma tiltu tarp Azijos ir Europos.
Teheranas ieško ekonominių galimybių, nepaisant sankcijų dėl jo branduolinės programos.
Vakarų šalys, vadovaujamos JAV ir remiamos Izraelio, kaltina Iraną siekiu sukurti branduolinį ginklą, nors Teheranas tai neigia.
M. Pezeshkianas tvirtino, kad ekonomiškai ir kultūriškai susivienijus šalys galės įveikti išorinių jėgų keliamas kliūtis.
