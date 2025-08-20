Rusijos sąjungininkai Baltarusija ir Iranas sutarė stiprinti dvišalius gynybos ryšius

Aliaksandras Lukašenka ir Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) Baltarusijos sostinėje Minske pasirašė 13 dokumentų paketą.
Abiejų šalių vyriausybėms yra taikomos griežtos sankcijos, varžančios potencialius prekybos partnerius.
M. Pezeshkianas sakė, kad Iranas padės Baltarusijai „neutralizuoti“ tokias priemones, ir paminėjo Teherano dešimtmečių patirtį apeinant Vakarų ekonomines sankcijas.
A. Lukašenka M. Pezeshkianui sakė, kad Baltarusija yra „pasirengusi bendradarbiauti visais klausimais – nuo maisto tiekimo jūsų šaliai iki karinio ir techninio bendradarbiavimo“, ir pavadino Irano prezidentą „draugu“.
Nė vienas iš jų neatskleidė jokių papildomų detalių apie tai, kaip šalys ketina bendradarbiauti gynybos srityje.
Kitos susitarimo sritys apima pramonę ir turizmą, taip pat bendras iniciatyvas mokslo, technologijų ir švietimo srityse.
Iranui galėtų būti naudingas bendradarbiavimas su Baltarusijos medienos apdirbimo ir chemijos pramone, taip pat galimybės gauti kalio trąšų.
Dviejų šalių vadovai taip pat pareiškė, kad jų šalys imsis veiksmų siekdamos sudaryti strateginės partnerystės sutartį.
A. Lukašenka – artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas – leido Rusijai panaudoti Baltarusijos teritoriją kaip placdarmą Maskvos įsiveržimui į Ukrainą, o vėliau leido joje dislokuoti Rusijos taktines branduolines raketas.
Iranas Rusijai tiekia dronus, kuriuos Maskva naudoja Ukrainai atakuoti, o sausį M. Pezeshkianas su V. Putinu pasirašė strateginio bendradarbiavimo sutartį, nors abipusės gynybos sąlyga į ją nebuvo įtraukta.
Dėl JAV smūgių Irano branduoliniams objektams Irano prezidento vizitas į Minską buvo kelis kartus atidėtas.
A. Lukašenka šiuos smūgius Irano branduolinei infrastruktūrai pavadino „rimta grėsme regioniniam ir tarptautiniam stabilumui ir saugumui“.
„Mes remiame Irano teisėtą teisę plėtoti taikią branduolinę energetiką“, – sakė Baltarusijos autoritarinis lyderis.
