Iranietis profesorius: režimo dienos – suskaičiuotos

„Kai vienu metu vyksta kelios krizės, susidaro sąlygos implozijai arba sprogimui. Sprogimą (birželį – ELTA) sustabdė išorės jėgų kariniai veiksmai. Tačiau dėl vidinių veiksnių dabar vyksta implozija“, – Eltai penktadienį sakė M. Ghodsi, palyginęs dabartinę padėtį Irane su situacija įsiplieskus dvylikos dienų karui su Izraeliu.
„Daugialypės krizės būna labai didelės ir labai gilios. Tai tarsi mirštantis žmogus, kuriam reikia skubios medicininės pagalbos. Visi jo kaulai sulaužyti“, – pridūrė jis.
„Jis (ajatola Ali Khamenei – ELTA) šių dalykų nemato. Tarsi būtų užsidaręs savo dėžutėje be daugelio savo vadų, kurie buvo nukauti per dvylikos dienų karą. Todėl jo apsiskaičiavimas nėra net šiek tiek mažesnis nei anksčiau. Priešingai, šįkart jo apsiskaičiavimas daug, daug didesnis“, – Irano aukščiausiojo lyderio situacijos matymą įvertino M. Ghodsi.
„Irano žmonės supranta, kur slypi blogis. Tai – ne Trumpas, ne JAV, ne Izraelis ar kas kitas. Blogis yra jų pačių valdovas, ir manau, kad (šis supratimas – ELTA) visuomenei suteikia drąsos“, – sakė jis.
– Kai kalbėjomės birželio mėnesį, prasidėjus dvylikos dienų karui tarp Izraelio ir Irano, jūs užsiminėte apie tuomet šalyje ką tik išjungtą internetą ir sakėte, kad tai rodo režimo jaučiamą baimę. Dabar vėl pasirodė pranešimų apie išjungtą internetą. Tad, visų pirma, kiek gili režimo baimė dėl dabartinių įvykių? Jūs taip pat minėjote, kad režimo nuvertimui išorės veiksnių nepakanka, tam reikia ir palankių vidinių socioekonominių sąlygų. Ar galima teigti, kad jos dabar susiklostė?
– Tuo metu vyriausybė, be abejo, buvo išsigandusi. Kariuomenė, Islamo revoliucinės gvardijos pajėgos, aukšti kariniai vadai, vyriausybė, valstybė – visi jie buvo sukrėsti per tas 12 dienų. Bet galiausiai viskas baigėsi – dėl skirtingų priežasčių iš Izraelio ir Irano pusės.
Iranas nesiėmė atsakomųjų veiksmų prieš JAV (kuriais grasino po JAV smūgių Irano branduoliniams objektams – ELTA). Iranas viso labo iššovė tuščią šovinį. Taigi galiausiai jie turėjo sustabdyti (karinius veiksmus – ELTA) be jokio atsako JAV. Todėl tai ir baigėsi.
Tai tarsi mirštantis žmogus, kuriam reikia skubios medicininės pagalbos. Visi jo kaulai sulaužyti.
Tačiau Izraelis ir JAV labai norėjo sunaikinti šį režimą. Tai buvo išorinis veiksnys.
Bet dabar turime vidinį veiksnį, kuris nori, kad šio režimo neliktų. Tai jau visai kita situacija. Tai dviguba jėga – ir iš išorės, ir iš vidaus.
Kalbant apie vidinius veiksnius, pablogėjo socialinės ir ekonominės sąlygos. Tai įvyko dėl Izraelio atakų prieš tam tikrą infrastruktūrą, bet taip pat ir dėl to, kad dalis jos buvo beviltiškai pasenusi. Buvo netgi elektros energijos ir vandens tiekimo nutraukimų. Nuo birželio kai kurios užtvankos, kai kurie Irano vandens rezervuarai beveik visiškai išseko. Daugelyje šalies regionų beveik metus nelijo.
Mes susiduriame su daugialype krize. Kalbame ne tik apie socioekonomines sąlygas.
Taigi, kai krizė šalyje kyla iš vienos krizinės situacijos, dėl vieno dalyko, ji jau ir tada svarbi. Bet kai vienu metu vyksta kelios krizės, tada susidaro sąlygos implozijai arba sprogimui. Sprogimą sustabdė išorės jėgų kariniai veiksmai. Tačiau dėl vidinių veiksnių dabar vyksta implozija.
Ekonomikos požiūriu, per pirmuosius du Irano kalendorinių metų ketvirčius, t. y. 2025 m. antrąjį ir trečiąjį ketvirčius, Iranas susidūrė su recesija, bendrasis vidaus produktas (BVP) sumažėjo 0,1 ar 0,5 proc. Šis sumažėjimas rodo, kad ekonomika traukiasi. Žmonės gauna mažiau pajamų. Mažėja naftos pardavimai. Tai ne tik Izraelio atakų ar karo pasekmė, bet ir Donaldo Trumpo veiksmų rezultatas.
Investicijos į Iraną mažėja, nes ekonomika neatrodė saugi, jautėsi neapibrėžtumas. Tad investicijos buvo mažesnės, vartojimas buvo mažesnis. Taigi šalyje vyksta recesija, nuolatinė recesija, kuri tęsiasi jau 13 metų.
Tuo pačiu metu turime didžiulę infliaciją. Vyriausybė negali kontroliuoti, pavyzdžiui, valiutos kurso, o ir nėra linkusi to daryti. Ji sąmoningai devalvuoja rialą, kad gautų daugiau pajamų už naftos eksportą, už kurį mokama JAV doleriais. Tai yra milžiniškos svarbos veiksnys.
Daugialypės krizės būna labai didelės ir labai gilios. Tai tarsi mirštantis žmogus, kuriam reikia skubios medicininės pagalbos. Visi jo kaulai sulaužyti.
Visa ši krizė vystėsi ir suintensyvėjo, sakyčiau, per pastaruosius devynis mėnesius.
– Turgaus prekybininkams nebegalint parduoti savo prekių ir pradėjus protestuoti, prie jų netrukus prisijungė ir platesnė visuomenė. Apie protestus ir riaušes griežtai pasisakė aukščiausiasis lyderis ir prezidentas, valdžia stengiasi juos užgniaužti. Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie dešimtis žuvusiųjų, 2 tūkst. sulaikymų. Kai kurių teigimu, tikrieji skaičiai, ko gero, daug didesni. Jūs, be abejo, atidžiai stebite šių protestų eigą. Kaip viskas vyko jūsų akimis, kiek brutalus valdžios mėginimas susidoroti su protestuotojais iš istorinės perspektyvos?
– Pirmiausia paminėjote turgaus prekybininkus, vadinamuosius „bazarius“. Islamo Respublikos istorijoje tai pirmas kartas, kai protestą inicijuoja būtent jie.
Prieš Islamo revoliuciją „bazariai“ palaikė glaudžius ryšius su ajatolamis. Jie („bazariai“ – ELTA) buvo religingi žmonės. Jie paprastai gyveno arčiau Komo miesto, ideologijos ir teologijos mokymų centro.
Opoziciją sudarė kairieji, liberalai, nacionalistai, o „bazariai“ buvo, pavyzdžiui, Khamenei pusėje, islamistinio judėjimo pusėje, o ne su kairiaisiais. Taigi, tai pirmas kartas, kai šitai daro „bazariai“.
Ir, kaip jūs sakėte, tai vyksta dėl to, kad jie negali parduoti savo prekių. Bendra paklausa labai maža, infliacija labai didelė. Doleris tapo toks brangus, kad žmonės nebegali įpirkti telefonų „iPhone“. Net nebe „iPhone“, o ir paprastų telefonų, paprastų kompiuterių darbui. Šios dvi prekės, kaip suprantate, yra du svarbūs skaitmeniniai ištekliai, kurie padeda gerinti produktyvumą ir gyvenimą daugelyje šalių. Irano žmonės jų nebeįperka.
Ir būtent todėl „bazariai“ pradėjo protestus: jie taip pat pajuto ekonominį skausmą.
O dėl represijų žiaurumo, susidorojimai iš tiesų jau prasidėjo. Pačioje pradžioje diktatorius Khamenei sureagavo sakydamas, kad, taip, mes tikime, jog „bazariai“ yra mūsų pusėje, mums artimi. Todėl jie nėra tie, kuriuos reikėtų kaltinti; žinoma, jie turi ekonominių problemų, ir mes tai pripažįstame, sakė jis.
Mano įsitikinimu, tai buvo pirmas kartas per Khamenei valdymo laikotarpį, kai jis bent kažkaip pripažino protestuotojų nusiskundimus.
Mažų mažiausia, jis pripažino tai, ką sakė „bazariai“, kurie tuos protestus inicijavo. (...)
O žiaurumai padidėjo po Khamenei kalbos, kai jis pasakė, kad jeigu kas nors nori kelti riaušes, mes to neleisime, nes „bazariai“ riaušininkų nepalaiko. Jie tėra riaušininkai, ir mes su jais susidorosime, aiškino jis.
Kaip jūs sakėte, iki užvakar (trečiadienio – ELTA) buvo nužudyta apie 30 žmonių, 35 žmonės.
Tai buvo 10-oji (protestų – ELTA) diena, ir per tas 10 dienų buvo nušauti ar nužudyti 35 žmonės. Palyginimui, per 12 dienų karą Islamo Respublika sugebėjo nukauti 32 izraeliečius, ne 35.
Tad susidorojimo žiaurumą galima palyginti ir iš šios perspektyvos.
Vakar (ketvirtadienį – ELTA) daugelyje miestų vyko didžiulės demonstracijos, nes žmonės atsiliepė į (Irano sosto įpėdinio Rezos – ELTA) Pahlavi raginimą jose dalyvauti. Nes prieš tris dienas jis paragino tautą masiškai išeiti į gatves apie 8 val. vakaro vietos laiku. Ir žmonės tai padarė.
O (valdžia – ELTA), kaip ir anksčiau, išjungė internetą. Bet mus pasiekė daug vaizdo įrašų, kuriuose matėsi, sakyčiau, kelių šimtų tūkstančių žmonių minios Mašhade, Teherane. (...)
Mano žiniomis, buvo kol kas nepatvirtintų pranešimų, kad vakar (ketvirtadienį – ELTA) buvo nušauta, nužudyta mažiausiai 100 žmonių. Taigi, galite įsivaizduoti susidorojimų žiaurumą.
– Grįžkime prie režimo vidaus dalykų. Akivaizdu, kad režimas yra išsigandęs, o šiandien (penktadienį – ELTA) aukščiausiasis lyderis pasmerkė demonstracijas ir žadėjo nenusileisti, nors šalies prezidentas Masoudas Pezeshkianas kiek anksčiau rinkosi nuosaikesnį toną. Apskritai, kaip, jūsų manymu, A. Khamenei vertina savo galimybes užgniaužti šias demonstracijas?
– Taip, įsakymą žudyti ir užgniaužti neramumus visada duoda Khamenei, kiekvieną kartą.
Jis atsistojai priešais šimtus savo lojaliausių rėmėjų, kurie iš tiesų yra samdiniai, gaunantys atlyginimą už nieko daugiau nei tik neramumų malšinimą, (...) iš Islamo revoliucinės gvardijos. Jie visi sėdėdavo priešais jį, todėl jis jausdavosi daug saugesnis, nes jie vis dar būdavo su juo. Taigi, prieš tokią auditoriją jis įsako tęsti žudymą ir neramumų malšinimą bei sutriuškinti visus, kurie padeda priešui. (…)
Tik įsivaizduokite, kaip jis klydo prieš Izraelio ataką. Jis labai smarkiai apsiskaičiavo: nesugebėjo numatyti, kad Izraelis atakuos daugelį jo vadų. Ir dėl šio apsiskaičiavimo buvo pažemintas. Šį kartą jis ir vėl apsiskaičiavo.
Įsivaizduokime, kad visuomenė yra tarsi dideliame katile verdantis vanduo. (…) Visuomenė dabar verda, joje dabar yra per daug problemų. Dėl to, kad ji dabar verda ir tai yra viso labo pirmosios dienos, mes tik stebime, kaip iš šio sklidino katilo per kraštus išsilieja šiek verdančio vandens, tačiau didžioji jo dalis tebėra katile. Taigi, jei atsiranda lyderis, kuris gali mobilizuoti šiuos žmones, tai reiškia, kad šis verdantis vanduo gali būti panaudotas. Dabar būtent tai ir vyksta: dabar šį verdantį vandenį mobilizuoja ir nukreipia tam tikra kryptimi Pahlavi.
Tad šiuo atveju turime (A. Khamenei – ELTA) apsiskaičiavimą. Jis šių dalykų nemato. Tarsi būtų užsidaręs savo dėžutėje be daugelio savo vadų, kurie buvo nukauti per dvylikos dienų karą. Todėl jo apsiskaičiavimas nėra net šiek tiek mažesnis nei anksčiau. Priešingai, šįkart jo apsiskaičiavimas daug, daug didesnis.
Jeigu šiandien (penktadienį – ELTA) žmonės vėl išeis į gatves, kaip Pahlavi paprašė prieš keletą dienų – jis paprašė žmonių išeiti į gatves ketvirtadienį ir penktadienį (...), – tai bus antroji masinės mobilizacijos diena.
Internetas yra išjungtas, telefono ryšys yra išjungtas, neveikia jokios ryšio priemonės, bet Pahlavi jau paprašė žmonių išeiti į gatves. Taigi belieka palaukti ir pamatyti, kaip toliau klostytis situacija.
Jei žmonės vėl masiškai išeis į gatves, tai reikš, kad artimiausioje ateityje, po savaitės ar dviejų, Pahlavi galės juos vėl mobilizuoti. Jiems nebus būtina eiti į gatves kasdien. (…)
Būtent šiuo klausimu Khamenei apskaičiuoja, ir jam tai geruoju nesibaigs.
– Tad, jūsų nuomone, režimo dienos yra suskaičiuotos?
– Būtent. Jo dienos suskaičiuotos. (...) Irano žmonės supranta, kur slypi blogis. Tai – ne Trumpas, ne JAV, ne Izraelis ar kas kitas. Blogis yra jų pačių valdovas, ir manau, kad (šis supratimas – ELTA) visuomenei suteikia drąsos.
Todėl tikiuosi, kad Europos lyderiai taip pat tai supranta ir stos į Irano žmonių pusę bei liausis bendradarbiauti su Irano vyriausybe. Mažų mažiausia, jie gali atleisti dalį Islamo Respublikos konsulatų Europoje personalo, kad parodytų, jog jie gali imtis veiksmų ir remia Irano žmones. Jie turėtų neapsiriboti vien pareiškimais.
Irano žmonės supranta, kur slypi blogis. Tai – ne Trumpas, ne JAV, ne Izraelis ar kas kitas. Blogis yra jų pačių valdovas.
Trumpas šiuo metu beveik nieko nedaro. Jis žino, kad daug žmonių buvo nužudyta, tačiau jis bent jau neišduoda, ką nori daryti. Jo lėktuvai paruošti...
– Kaip bebūtų, Iranas – ne Vakarų pusrutulyje, o visi kiti regionai, jo paties teigimu, jo nebedomina...
– Taip, tai irgi tiesa (juokiasi).
Bet jis taip pat sakė, kad (...) jeigu žudymai toliau tęsis kaip anksčiau, jis įsikiš. Ir tai visuomenei suteikė drąsos.
Visuomenė pasijuto truputį saugesnė, suprantate? (...) pusę amžiaus jūs savo šalyje nesijaučiate saugiai ir, o tada kas nors nori jus palaikyti, kad jaustumėtės šiek tiek saugesni, truputį bebaimiai.
Mums reikia tokio ES ir JAV palaikymo, kad žmonės mažiau bijotų ir kuo greičiau pasipriešintų šiam blogiui.
Naujausi komentarai