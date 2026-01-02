Irano URM smerkia Donaldo Trumpo grasinimą įsikišti kaip neapgalvotą ir pavojingą

„Šiandien Trumpo žinutė, kuriai greičiausiai įtakos turėjo tie, kurie bijo diplomatijos arba klaidingai mano, kad ji nereikalinga, yra neapgalvota ir pavojinga", – socialiniame tinkle „X“ parašė Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis).
Jis tvirtino, kad protestai daugiausia buvo taikūs, ir atkreipė dėmesį į paties JAV vadovo dislokuotą Nacionalinę gvardiją JAV miestuose.
D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė perspėjimą, kad, jei Teheranas smurtaus prieš protestuotojus, Jungtinės Valstijos yra pasiruošusios veikti.
Ketvirtadienį keliuose Irano miestuose įvyko protestuotojų ir saugumo pajėgų susirėmimai; pranešama, kad žuvo šeši žmonės – tai pirmieji mirties atvejai nuo neramumų paaštrėjimo.
Sekmadienį sostinėje Teherane dėl aukštų kainų ir ekonominio sąstingio streikavo parduotuvių savininkai.
„Jei Iranas šaudys ir smurtaus žudydamas taikius protestuotojus, kaip yra jam įprasta, Jungtinės Amerikos Valstijos ateis jiems į pagalbą“, – rašė D. Trumpas.
„Esame pasiruošę veikti“, – pridūrė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Dabartinės demonstracijos Irane kol kas yra mažesnio masto nei ankstesnis didelis protestų judėjimas 2022 metais, kurį sukėlė Mahsos Amini, suimtos už tai, kad, kaip įtariama, pažeidė griežtą Irano moterų aprangos kodą, mirtis areštinėje.
Tąkart per protestus visoje šalyje žuvo keli šimtai žmonių, įskaitant dešimtis saugumo pajėgų narių.
Tačiau Irano vyriausybė bando įrodyti, kad siekia dialogo su protestuotojais, nors prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) pripažįsta, jog daug padaryti dėl spartaus rialo nuvertėjimo negali.
Nacionalinė valiuta rialas smarkiai nuvertėjo, o tai padarė neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir prisidėjo prie socialinės įtampos augimo.
Protestų metu demonstrantai taip pat reiškė nepasitenkinimą Irano teokratija.
