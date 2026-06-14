Irano vyriausiasis derybininkas: derybos neturi prasmės, jei JAV nesilaikys įsipareigojimų

„Sionistų agresija prieš Dahiją dar kartą parodė, kad Jungtinėms Valstijoms trūksta arba valios vykdyti savo įsipareigojimus, arba gebėjimo tai padaryti“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė M. B. Ghalibafas.
„Jei neturite valios ar gebėjimo vykdyti savo įsipareigojimų, tuomet nėra prasmės kalbėti apie šio kelio tęsimą“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje dedamas pastangas užbaigti taikos susitarimą tarp kariaujančių šalių.
Naujausia kliūtis atsirado praėjus kelioms valandoms po to, kai Izraelis, kuris vasarį kartu su JAV pradėjo karą, pareiškė, kad jo kariuomenė sudavė smūgių Irano remiamai „Hezbollah“ pietiniuose Beiruto priemiesčiuose.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau teigė, kad susitarimas užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose bus pasirašytas jau sekmadienį ir kad blokuojamas Hormuzo sąsiauris bus nedelsiant atidarytas, nors Iranas pateikė ne tokį konkretų tvarkaraštį.
D. Trumpas, kuris per kelias savaites trukusias derybas ne kartą pareiškė, kad susitarimas su Iranu beveik sudarytas, šeštadienį sakė, jog susitarimą „planuojama pasirašyti rytoj, o iškart po jo pasirašymo Hormuzo sąsiauris bus ATVIRAS VISIEMS“.
Tačiau Iranas reikalavo, kad į bet kokį susitarimą dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo būtų įtrauktas ir konflikto Libane klausimas, o po praėjusią savaitę surengtų Izraelio smūgių Libano sostinei Iranas atsakė raketų kruša.
Irano brigados generolas Mohammadas Jafaras Asadi (Mohamadas Džafaras Asadi) pareiškė, kad naujausi Izraelio smūgiai neliks be atsako.
Vienas JAV pareigūnas penktadienį sakė, kad svarstomas susitarimas apima Libaną, kuris buvo įtrauktas į platesnį karą, kai kovo 2 dieną Irano remiama libaniečių grupuotė „Hezbollah“ paleido raketų į Izraelį.
Pakistano, kuris buvo pagrindinis tarpininkas tarp kariaujančių šalių, Užsienio reikalų ministerijos pranešime taip pat teigiama, kad susitarimą planuojama pasirašyti sekmadienį.
Tačiau Irano naujienų agentūra „Fars“, remdamasi „gerai informuotu šaltiniu, artimu Irano derybų komandai“, sekmadienį pranešė, kad Teheranas „dar nepriėmė ir nepaskelbė savo galutinio sprendimo“.
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