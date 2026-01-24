 Ispanija išardė prekybos žmonėmis gaują, išlaisvino 15 kinių moterų

Ispanijos policija šeštadienį pranešė išlaisvinusi 15 kinių moterų, priverstų verstis prostitucija „vergijos sąlygomis“ Maljorkos Palmoje, Balearų salų sostinėje, ir suėmusi 14 asmenų.

Ispanija išardė prekybos žmonėmis gaują, išlaisvino 15 kinių moterų / Scanpix nuotr.

Tinklas pelnėsi ne tik iš seksualinio išnaudojimo, bet ir iš stimuliantų bei narkotikų pardavimo klientams.

„Aukos buvo laikomos vergijos sąlygomis; jos turėjo būti prieinamos bet kuriuo metu“, – teigė nacionalinė policija.

Kai kurios moterys jau buvo Ispanijos žemyninėje dalyje arba „buvo atvykusios iš Kinijos į Ispaniją, priėmusios tariamus darbo pasiūlymus kaip masažo terapeutės, su maždaug 2 tūkst. eurų mėnesiniu atlyginimu, arba kaip virėjos ar slaugytojos“, sakoma pranešime.

Operacija baigėsi 14 areštų: 12 Balearų salose ir du Barselonoje.

Septyni iš suimtųjų buvo sulaikyti.

Visi sulaikytieji, išskyrus vieną ispaną, yra Kinijos piliečiai.

„Pinigai buvo siunčiami Kinijos piliečiams, atsakingiems už jų konvertavimą į juanį, po to jie buvo deponuojami į Kinijos bankų sąskaitas“, – teigė policija.

Moterys buvo verčiamos dirbti „24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, be judėjimo laisvės ir be galimybės atsisakyti bet kurio kliento“.

Policija gavo du anoniminius pranešimus, o vienai iš aukų pavyko pabėgti ir pranešti apie patirtus seksualinius ir fizinius užpuolimus, ir tai tapo itin svarbiu tyrimui liudijimu.

