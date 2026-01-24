Ispanija išardė prekybos žmonėmis gaują, išlaisvino 15 kinių moterų

Tinklas pelnėsi ne tik iš seksualinio išnaudojimo, bet ir iš stimuliantų bei narkotikų pardavimo klientams.
„Aukos buvo laikomos vergijos sąlygomis; jos turėjo būti prieinamos bet kuriuo metu“, – teigė nacionalinė policija.
Kai kurios moterys jau buvo Ispanijos žemyninėje dalyje arba „buvo atvykusios iš Kinijos į Ispaniją, priėmusios tariamus darbo pasiūlymus kaip masažo terapeutės, su maždaug 2 tūkst. eurų mėnesiniu atlyginimu, arba kaip virėjos ar slaugytojos“, sakoma pranešime.
Operacija baigėsi 14 areštų: 12 Balearų salose ir du Barselonoje.
Septyni iš suimtųjų buvo sulaikyti.
Visi sulaikytieji, išskyrus vieną ispaną, yra Kinijos piliečiai.
„Pinigai buvo siunčiami Kinijos piliečiams, atsakingiems už jų konvertavimą į juanį, po to jie buvo deponuojami į Kinijos bankų sąskaitas“, – teigė policija.
Moterys buvo verčiamos dirbti „24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, be judėjimo laisvės ir be galimybės atsisakyti bet kurio kliento“.
Policija gavo du anoniminius pranešimus, o vienai iš aukų pavyko pabėgti ir pranešti apie patirtus seksualinius ir fizinius užpuolimus, ir tai tapo itin svarbiu tyrimui liudijimu.
