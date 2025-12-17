Ispanija peikia ES siūlymą švelninti numatytą vidaus degimo variklių draudimą

„Tai, kas vakar buvo patvirtinta, yra istorinė Europos klaida, nes konkurencingumą užtikrina tvarumas, o ne mūsų įsipareigojimų švelninimas“, – sakė jis Madride vykusioje klimato konferencijoje.
Antradienį Europos Komisija (EK) antradienį pasiūlė sušvelninti 2035-aisiais numatytą prekybos naujais benzininiais ir dyzeliniais automobiliais uždraudimą, kuris buvo laikomas svarbiu žingsniu kovoje su klimato kaita.
Pagal EK pasiūlymus, kuriuos kritikuoja aplinkosaugos grupės, automobilių gamintojai nuo minėto termino turės laikytis tikslo pro išmetamąjį vamzdį naujų automobilių išmetamų teršalų kiekį sumažinti 90 proc., palyginti su 2021 metų lygiu (anksčiau buvo numatyta jį sumažinti 100 proc.), o likusią dalį įvairiais būdais „kompensuoti“.
Pristatęs planą, kuris pramintas Europos automobilių pramonės „gelbėjimo lynu“, ES pramonės vadovas Stephane'as Sejourne tvirtino, kad bloko aplinkosaugos siekiai lieka nepakitę.
Vidaus degimo variklių uždraudimas buvo sveikintas kaip didelis laimėjimas kovoje su klimato kaita, kai buvo priimtas 2023 metais.
Tačiau automobilių gamintojai ir jų rėmėjai per pastaruosius metus ėmėsi aktyvios lobistinės veiklos, siekdami įtikinti Briuselį sušvelninti šį draudimą atsižvelgiant į aršią konkurenciją su Kinija ir lėtesnį nei tikėtasi perėjimą prie elektrinių transporto priemonių.
Pagal naujuosius pasiūlymus, automobilių gamintojai po 2035 metų iš esmės tebegalės parduoti ribotą skaičių taršių transporto priemonių – nuo įkraunamų hibridinių automobilių iki dyzelinių automobilių.
Norėdami tai daryti, jie turės kompensuoti šių automobilių į atmosferą išmetamus teršalus, kurie kelia grėsmę planetai, panaudodami dviejų rūšių anglies dioksido kreditus.
Pirmosios rūšies kreditai bus įgyjami automobilių gamyboje naudojant Europoje pagamintą mažo anglies dioksido pėdsako plieną.
Antrosios rūšies kreditai bus susieti su energijos bendrovių į rinką kasmet patiekiamų elektrolizinių degalų ir biodegalų kiekiu.
