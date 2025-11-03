Ispanijos vyriausiasis prokuroras stojo prieš teismą precedento neturinčioje byloje

Tai precedento neturinti byla, sukrėtusi premjero Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) vyriausybę.
Politinį sprogimą sukėlusi Alvaro Garcios Ortizo (Alvaro Garsijos Ortiso), kuris yra pirmasis Ispanijos istorijoje teisiamas pareigas vis dar einantis generalinis prokuroras, byla yra viena iš kelių, keliančių keblumų mažumoje dirbančiai kairiųjų koalicijai.
A. G. Ortizas kaltinamas nutekinęs bylos medžiagą apie verslininką Alberto Gonzalezą Amadorą (Albertą Gonsalesą Amadorą), kuris yra įtakingos Madrido regiono dešiniųjų lyderės Isabel Diaz Ayuso (Isabel Dias Ajuso) partneris ir dėl įtariamo mokestinio sukčiavimo tiriamas asmuo.
Jos konservatyvioji Liaudies partija (PP) apkaltino A. G. Ortizą, kurį 2022 metais paskyrė P. Sanchezo socialistų vyriausybė, organizavus informacijos nutekinimą, kad pakenktų I. D. Ayuso, Ispanijos dešiniųjų numylėtinei, kuriai kartais buvo laikoma pretendente į nacionalinės lyderės postą.
Pirmininkaujančio teisėjo paklaustas, ar mano esąs kaltas dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų, A. G. Ortizas atsakė: „Ne.“
57 metų prokuroras sėdėjo apsuptas savo advokatų ir per likusią posėdžio dalį užsirašinėjo pastabas.
Per pirmąjį šio teismo posėdį, kuris vyks šešias dienas – tris šią savaitę ir tris ateinančią – kaip liudininkai bus apklausti keturi prokurorai.
2024 metais žiniasklaida pranešė, kad A. G. Amadoras pasiūlė prokuratūrai sudaryti susitarimą dėl kaltės pripažinimo, pagal kurį jis prisipažintų dėl įtariamų mokestinių nusikaltimų mainais už tai, kad išvengtų teismo ir kalėjimo.
Aukščiausiasis Teismas pradėjo tirti A. G. Ortizą pagal skundą, pateiktą A. G. Amadoro, kuris kaltinamas 2020 ir 2021 metais iš valstybės iždo išviliojęs 350 tūkst. eurų, kai jo sveikatos priežiūros bendrovės pajamos per COVID-19 pandemiją smarkiai išaugo.
A. G. Amadoras reikalauja ketverių metų laisvės atėmimo bausmės A. G. Ortizui ir 300 tūkst. eurų už padarytą moralinę žalą.
„Alternatyvus pasakojimas“
Jei A. G. Ortizas bus pripažintas kaltu, jam gresia keleri metai kalėjimo ir draudimas tęsti profesinę veiklą. Jis neigė, kad asmeniškai ar per savo biurą nutekino bet kokią informaciją apie konservatorių.
Prokuroro advokatų komanda vadina jį Madrido regiono vyriausybės kampanijos, kuria siekiama nukreipti dėmesį nuo A. G. Amadoro teisinių problemų ir apsaugoti I. D. Ayuso, auka.
Konservatorė ir jos darbuotojai parengė „strategiją, kurios esmė – kurti ir skleisti alternatyvų pasakojimą“, kuriame A. G. Amadoro bėdos vaizduojamos kaip politinis persekiojimas, prieš teismo posėdį rašė prokuroro advokatai.
Vyriausybė ne kartą išreiškė visišką pasitikėjimą A. G. Ortizo nekaltumu ir sakė, kad jis tęs darbą.
Teismo procesas vyks iki lapkričio 13 dienos, o tarp 41 numatyto liudytojo yra 12 žurnalistų.
A. G. Amadoras duos parodymus antradienį, o A. G. Ortizas liudys lapkričio 12 dieną.
Atskiri korupcijos tyrimai, nukreipti prieš premjero žmoną, brolį ir du buvusius socialistų veikėjus, grasino nuversti P. Sanchezą, kuris 2018 metais atėjo į valdžią žadėdamas išvalyti Ispanijos politiką.
Premjeras atmetė bylas prieš savo brolį ir žmoną kaip politiškai motyvuotas.
Praėjusią savaitę Senato komitetui jis sakė, kad socialistų partijos finansavimas yra visiškai švarus.
