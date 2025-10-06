Įspėja: Rusijos šešėlinis laivynas kelia grėsmę Baltijos jūrai

Nuo birželio vidurio 188 tokie tanklaiviai praplaukė palei Vokietijos krantus, veždami milijonus tonų žalios naftos iš Rusijos Primorsko ir Ust Lugos uostų, pirmadienį pranešė aplinkosaugos grupė.
123 iš šių laivų yra įtraukti į tarptautinių sankcijų sąrašus, o 27 vaiduokliais vadinami tanklaiviai nėra užregistruoti jokioje laivybos duomenų bazėje ir plaukioja su netikromis vėliavomis, teigė „Greenpeace“.
Iš viso 70 laivų buvo senesni nei 20 metų – „nebetinkami saugiam žalios naftos gabenimui“, teigė organizacija.
„Greenpeace“ jūrų biologas Thilo Maackas palygino Rusijos naudojamus „tanklaivius vaiduoklius“ su neregistruotu, neapdraustu sunkvežimiu, greitkeliu vežančiu pavojingą krovinį. Jis perspėjo, kad Vokietijos pakrantė turi būti apsaugota nuo šių laivų keliamo pavojaus aplinkai.
Rusijos „šešėlinį laivyną“ sudaro laivai, naudojami apeiti tarptautines sankcijas ir toliau eksportuoti naftą bei kitas prekes. Daugelis laivų yra seni ir plaukioja su užsienio vėliavomis, kad nuslėptų, kam iš tikrųjų priklauso.
„Greenpeace“ paragino užsienio reikalų ministrą Johanną Wadephulą ir vidaus reikalų ministrą Alexanderą Dobrindtą sustiprinti pakrančių apsaugą. Be to, vyriausybės teisininkai turėtų ištirti, ar šiems šešėlinio laivyno laivams, plaukiojantiems su netikra vėliava, galėtų būti atimta teisė plaukti, sakė T. Maackas.
Birželį Baltijos jūros valstybės kartu su Belgija, Nyderlandais ir Jungtine Karalyste paskelbė planus imtis koordinuotų veiksmų prieš Rusijos šešėlinį laivyną.
