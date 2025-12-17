 Italija nepasirengusi pritarti MERCOSUR susitarimui

Italija nepasirengusi pritarti MERCOSUR susitarimui

2025-12-17 13:51
BNS inf.

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Roma dar nepasirengusi pritarti prekybos susitarimui tarp Europos Sąjungos (ES) ir Pietų Amerikos bendrosios rinkos (MERCOSUR) šalių.

Italija nepasirengusi pritarti MERCOSUR susitarimui
Italija nepasirengusi pritarti MERCOSUR susitarimui / Scanpix nuotr.

„Pasirašyti susitarimą artimiausiomis dienomis būtų per anksti“, – sakė premjerė, kreipdamasi į parlamentą.

G. Meloni pridūrė, kad kai kurios apsaugos priemonės, kuriomis Italija siekia apsaugoti savo ūkininkus, dar nėra iki galo suderintos.

Europos Komisijos (EK) vadovė šeštadienį planuoja vykti į Braziliją pasirašyti susitarimo, kuriuo po 20 metų trukusių derybų būtų sukurta didžiausia pasaulyje laisvosios prekybos zona.

Tačiau pirmiausia jai turi pritarti ES valstybės narės, o įtakingoji Prancūzija paprašė atidėti sutarties pasirašymą iki 2026 metų, nes jos sąlygos dar neįvykdytos.

Susitarimas leistų ES į Lotynų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, technikos, vynų ir spiritinių gėrimų, o Pietų Amerikos jautieną, cukrų, ryžius, medų ir soją būtų lengviau įvežti į Europą.

Prancūzija, baimindamasi, kad tai pakenks jos žemės ūkio sektoriui, reikalavo griežtų apsaugos sąlygų, griežtesnės importo kontrolės ir griežtesnių standartų MERCOSUR gamintojams.

Šiame straipsnyje:
Europos Sąjunga
Italija
MERCOSUR

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų