Italijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių

M. Zacharova šį incidentą susiejo su karine parama Ukrainai, pareikšdama, kad „kol Italijos vyriausybė toliau švaistys mokesčių mokėtojų pinigus (Ukrainai), Italija visiškai žlugs – pradedant bokštais ir baigiant jos ekonomika“.
Savo komentarus Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė platformoje „Telegram“ paskelbė po to, kai pirmadienį Romoje sugriuvo dalis bokšto „Torrei de Conti“, kuris šiuo metu yra restauruojamas. Pasak šaltinių, krintančios nuolaužos sužalojo 64 m. amžiaus vyrą, jo būklė yra sunki.
