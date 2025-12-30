Italijoje sugedus lyniniam keltuvui sužeisti keturi žmonės

Per incidentą Makunjagos keltuve, kuris kyla į 2,8 tūkst. metrų aukštyje esančią Moro perėją netoli Šveicarijos sienos, niekas rimtai nenukentėjo, naujienų agentūrai AFP sakė Alpių gelbėjimo tarnybos atstovas.
„Panašu, kad kabina į viršutinę stotį atvyko per dideliu greičiu, o tai ir sukėlė avariją“, – teigiama tarnybos išplatintame pareiškime.
Priešgaisrinė tarnyba atskirame pranešime informavo, kad nelaimė susijusi su dviem kabinomis, kurios „atsitrenkė į viršutinės ir apatinės stočių konstrukcijas“.
Nukentėjo trys iš 15 viršutinėje kabinoje buvusių keleivių, taip pat buvo sužeistas vienas apatinės stoties operatorius.
Ant kalno įstrigo apie 100 žmonių, tačiau praėjus maždaug trims valandoms po 11 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku įvykusios avarijos, visi jie buvo sėkmingai evakuoti sraigtasparniu.
Keltuvą valdančios įmonės administratorius Filippo Besozzi naujienų agentūrai ANSA sakė, kad rimčiausiai nukentėjo 59-erių vyras, patyręs rankos traumą.
Jis paaiškino, kad kilo „techninė problema“ ir lyninis keltuvas, įvažiuodamas į stotį, tinkamai nesulėtėjo bei atsitrenkė į užtvarą.
Pasak administratoriaus, 2023 metais atnaujintam keltuvui didelės žalos nepadaryta, tačiau šiuo metu atliekami jo patikrinimai.
Šis incidentas įvyko pačiame slidinėjimo sezono įkarštyje, kai daugybė italų ir turistų plūsta į kalnus švęsti Kalėdų bei Naujųjų metų.
2021 metų gegužę Italijos Alpėse, netoli Madžorės ežero sugedus lyniniam keltuvui žuvo 14 žmonių. Išgyveno tik penkiametis berniukas iš Izraelio.
