Iždo sekretorius: JAV pasirengusios didinti spaudimą Rusijai

„Jis pabrėžė, kad sąjungininkės Europoje turi sustiprinti spaudimo kampaniją ne tik Rusijai, bet ir bet kuriai šaliai, kuri finansuoja Rusijos karo mašiną pirkdama rusišką naftą“, – sakoma JAV iždo departamento pranešime spaudai.
Per derybas S. Bessentas dar kartą patvirtino JAV tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui ir pabrėžė Jungtinių Valstijų įsipareigojimą užtikrinti tvirtą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje.
„Sekretorius padėkojo ministrei pirmininkei už nuolatinę paramą JAV ir Ukrainos investiciniam rekonstrukcijos fondui ir pabrėžė nuolatinio JAV ir Ukrainos bendradarbiavimo įgyvendinant šią gyvybiškai svarbią partnerystę svarbą“, – sakoma pranešime.
Ukrainos delegacija, vadovaujama ministrės pirmininkės J. Svyrydenko, atvyko į JAV pirmadienį. Vizito tikslai – sustiprinti oro gynybą ir smūgių pajėgumus, sugriežtinti sankcijas ir paskatinti bendradarbiavimą energetikos srityje. Po susitikimo su JAV iždo sekretoriumi Ukrainos vyriausybės vadovė parašė, kad JAV ir Ukrainos investicinis rekonstrukcijos fondas jau pradėjo veikti ir rengia pirmuosius potencialius projektus.