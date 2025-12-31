Izraelio Mosadas pasiuntė žinutę protestuojantiems iraniečiams: mes su jumis

„Išeikite į gatves visi kartu. Atėjo tam laikas. Mes – su jumis“, – platformoje „X“ pasirodė Mosado įrašas persų kalba, apie kurį trečiadienį pranešė Izraelio kariuomenės radijas.
„(Jus palaikome – ELTA) ne tik iš tolo, ne tik žodžiais. Mes taip pat esame su jumis vietoje“, – pridūrė Mosadas.
Sekmadienį prasidėję protestai, kuriuos įžiebė Teherano parduotuvių savininkų surengtas mitingas prieš blogėjančią Irano ekonomiką, netrukus išplito į kitus miestus, pritraukdami ir studentus.
Irano rialui nuvertėjus JAV dolerio ir kitų pasaulio valiutų atžvilgiu padidėjo importo kainos, dėl to skaudžiai nukentėjo mažmenininkai.
Šis Mosado raginimas pasirodė po šios savaitės Izraelio premjero Benjamino Netanyahu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo derybų, po kurių pastarasis perspėjo Iraną apie naujus smūgius, jei Islamo Respublika imtųsi atnaujinti branduolinę ar balistinių raketų programas.
Aršūs priešai Iranas ir Izraelis šiemet 12 dienų kariavo po Izraelio smūgių virtinės Irano branduoliniams objektams ir gyvenamiesiems rajonams. Izraelis aiškino, kad šiais smūgiais siekta paralyžiuoti Islamo Respublikos branduolinius tyrimus ir balistinių raketų pajėgumus.
Iranas į tai atsakė dronų ir raketų smūgiais Izraeliui. Vėliau prie Izraelio prisijungė JAV, surengusios trumpą Irano branduolinių objektų bombardavimo operaciją, o netrukus po to buvo paskelbtos paliaubos.
Izraelio valstybingumo nepripažįstantis Iranas jau ilgai kaltina žydų valstybę sabotažo operacijomis prieš jo branduolinius objektus ir šalies mokslininkų žmogžudystėmis.
Iranas taip pat remia sukarintas grupuotes regione, sudarančias vadinamąją „pasipriešinimo ašį“, kuriai priklauso ir Libane veikianti „Hezbollah“ bei palestiniečių grupuotė „Hamas“. Su abejomis grupuotėmis Izraelis pastaruosius dvejus metus nuožmiai kariauja.
Teherane 2024 m. liepos mėn. buvo nužudytas buvęs „Hamas“ lyderis Ismailas Haniyehas. Atsakomybė už šią operaciją priskiriama Izraeliui.
