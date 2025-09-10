Izraelis atkirto Trumpui: ne visada elgiamės, kaip to nori JAV

Komentaras pasirodė po to, kai Izraelio smūgiai „Hamas“ lyderiams Katare sulaukė reto JAV prezidento Donaldo Trumpo priekaišto.
Baltieji rūmai antradienį pareiškė, kad D. Trumpas nepritarė Izraelio sprendimui imtis karinių veiksmų JAV sąjungininkės teritorijoje ir iš anksto įspėjo Katarą apie būsimus smūgius.
Tačiau Kataras, kuriame įsikūrusi didelė JAV karinė bazė ir kuriame ne kartą vyko Gazos Ruožo taikos derybos, sakė, kad Vašingtono įspėjimą gavo tik jau prasidėjus atakai.
„Mes ne visada veikiame vadovaudamiesi Jungtinių Valstijų interesais. Mūsų veiksmai koordinuojami, jie mums teikia neįtikėtiną paramą, mes tai vertiname, bet kartais (patys) priimame sprendimus ir informuojame Jungtines Valstijas“, – Izraelio radijo stočiai sakė D. Danonas.
„Tai nebuvo išpuolis prieš Katarą, tai buvo išpuolis prieš „Hamas“. Mes nesame nusiteikę nei prieš Katarą, nei prieš kurią nors kitą arabų šalį; šiuo metu esame nusiteikę prieš teroristinę organizaciją“, – sakė jis.
Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pranešė, kad per smūgius žuvo šeši žmonės, įskaitant jos vyriausiojo derybininko sūnų, tačiau aukšto rango lyderiai liko gyvi. Kataras sakė, kad taip pat žuvo vienas jo saugumo pareigūnas.
D. Danonas sakė, kad Izraelis „vis dar laukia operacijos rezultatų“.
„Kol kas per anksti komentuoti rezultatus, tačiau sprendimas yra teisingas“, – pridūrė jis.
