Izraelis oficialiai pripažino Somalilandą nepriklausoma valstybe

„Ministras pirmininkas šiandien paskelbė apie oficialų Somalilando Respublikos, kaip nepriklausomos ir suverenios valstybės, pripažinimą“, – nurodė jo kanceliarija.
Žydų valstybė tapo pirmąja šalimi, oficialiai pripažinusia Somalilandą.
B. Netanyahu biuras teigia, kad ši „deklaracija atitinka Abraomo susitarimų dvasią“, turėdamas omenyje keletą sutarčių tarp Izraelio ir arabų šalių, kurioms tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per savo pirmąją kadenciją.
Somalilando prezidentas Abdirahmanas Mohamedas Abdullahi (Abdirahmanas Mohamedas Abdulahis) pasveikino šį pripažinimo žingsnį ir pareiškė, kad tai žymi strateginės partnerystės pradžią.
„Tai istorinė akimirka, kai nuoširdžiai sveikiname (...) Izraelio ministro pirmininko sprendimą pripažinti Somalilando Respubliką ir patvirtiname Somalilando pasirengimą prisijungti prie Abraomo susitarimų normalizuojant santykius su Izraeliu“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.
1991 metais nepriklausomybę paskelbęs Somalilandas dešimtmečius siekė tarptautinio pripažinimo. Tai pagrindinis ir A. M. Abdullahi prioritetas nuo tada, kai jis pernai pradėjo eiti pareigas.
Atskirame pareiškime Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras (Gideonas Saras) paskelbė, kad abi šalys susitarė užmegzti „visaverčius diplomatinius ryšius, apimsiančius ambasadorių paskyrimą ir ambasadų atidarymą“.
„Nurodžiau savo ministerijai nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų įteisinti ryšiai tarp abiejų šalių įvairiose srityse“, – platformoje „X“ nurodė diplomatijos vadovas.
Vyriausybės vadovo biuras informavo, kad ministras pirmininkas pakvietė A. M. Abdullahi apsilankyti Izraelyje.
Pareiškime priduriama, kad „prezidentas padėkojo ministrui pirmininkui B. Netanyahu už jo istorinę deklaraciją“.
Turkija ir Egiptas smerkia Izraelio sprendimą
Turkija, artima Somalio sąjungininkė, penktadienį sukritikavo Izraelio sprendimą nepriklausoma valstybe pripažinti separatistinę Somalilando teritoriją, sakydama, kad tai yra kišimasis į Somalio reikalus.
„Ši Izraelio iniciatyva, deranti su jo ekspansionistine politika ir pastangomis daryti visa, kad nebūtų pripažinta palestiniečių valstybė, yra atviras kišimasis į Somalio vidaus reikalus“, – sakoma Turkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Tuo metu egiptiečių Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Egiptas prisidėdamas prie Turkijos, Somalio ir Džibučio taip pat smerkia Izraelio žingsnį.
Ministerija nurodė, kad šių šalių diplomatijos vadovai po Izraelio pareiškimo kalbėjosi telefonu.
„Ministrai patvirtino visiškai atmetantys ir smerkiantys Izraelio (sprendimą) pripažinti Somalilando regioną ir akcentavo savo visišką paramą Somalio vienybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui“, – priduriama pareiškime.
(be temos)