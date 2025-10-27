 Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus

Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus

2025-10-27 23:42
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė gavusi islamistų grupuotės „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotą karstą su Gazos Ruože laikyto įkaito palaikais pagal susitarimą dėl paliaubų.

Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus
Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus / AP nuotr.

„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo žuvusio įkaito karstą, kuris buvo perduotas IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – sakoma premjero biuro pareiškime.

Jame priduriama, kad palaikai keliauja į Izraelį tapatybės nustatymui.

Apie karsto perdavimą Raudonajam Kryžiui anksčiau naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas „Hamas“ šaltinis.

„Šiandien Gazos Ruože rastas izraeliečio įkaito kūnas perduotas Raudonajam Kryžiui“, – sakė šaltinis.

Tai 16-as iš 28 įkaitų palaikų, kurių grąžinimo Izraelis pareikalavo pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.

Šiame straipsnyje:
Izraelio kariuomenė
Hamas
įkaito palaikai
Raudonasis Kryžius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų