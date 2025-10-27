Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus

„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo žuvusio įkaito karstą, kuris buvo perduotas IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – sakoma premjero biuro pareiškime.
Jame priduriama, kad palaikai keliauja į Izraelį tapatybės nustatymui.
Apie karsto perdavimą Raudonajam Kryžiui anksčiau naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas „Hamas“ šaltinis.
„Šiandien Gazos Ruože rastas izraeliečio įkaito kūnas perduotas Raudonajam Kryžiui“, – sakė šaltinis.
Tai 16-as iš 28 įkaitų palaikų, kurių grąžinimo Izraelis pareikalavo pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.
