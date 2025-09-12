Japonijos imperatorius su šeima pagerbė Nagasakio atominio bombardavimo aukų atminimą

Japonijai minint 80-ąsias Nagasakio bombardavimo metines, Naruhito, imperatorienė Masako ir jų duktė princesė Aiko žemai nusilenkė ir padėjo baltų gėlių prie kenotafo atominio bombardavimo aukoms Nagasakio Taikos memorialiniame parke.
1945 metų rugpjūčio 9 dieną, 11 val. 2 min., praėjus trims dienoms po branduolinės atakos Hirošimoje, Jungtinės Valstijos numetė atominę bombą ant Nagasakio.
Šiame pietvakariniame uostamiestyje žuvo apie 74 tūkst. žmonių, o Hirosimoje – 140 tūkst. žmonių.
Po kelių dienų, 1945 metų rugpjūčio 15-ąją, Japonija pasidavė, ir tai reiškė Antrojo pasaulinio karo, taip pat beveik pusę amžiaus trukusios Japonijos agresijos Azijoje pabaigą.
Naruhito yra ne kartą pabrėžęs, kad svarbu prisiminti karo tragediją ir pasakoti apie ją jaunesnėms kartoms.
Minėdamas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ąsias metines, Naruhito šiais metais aplankė vietas, kuriose vyko vieni baisiausių mūšių ir bombardavimų, įskaitant Ivo salą, Okinavą ir Hirošimą.
Liepą Naruhito ir Masako lankydamiesi Mongolijoje pagerbė tūkstančius japonų karo belaisvių, per Antrąjį pasaulinį karą laikytų ten sunkiomis sąlygomis. Tai buvo dalis imperatoriaus pastangų siekti atpirkimo ir prisiminti karo tragediją. Japonija Antrajame pasauliniame kare kariavo Naruhito senelio imperatoriaus Hirohito vardu.
Nagasakyje imperatoriškoji pora ir princesė taip pat turėjo aplankyti atominės bombos muziejaus parodas ir susitikti su atominį bombardavimą išgyvenusiais žmonėmis. Šeštadienį Naruhito šeima planuoja apsilankyti slaugos namuose atominį bombardavimą patyrusiems žmonėms.
Šie žmonės dabar yra vidutiniškai daugiau kaip 86 metų amžiaus ir daugelis jų reiškia nusivylimą, kad pastaraisiais metais didėja branduolinė grėsmė, nors jie ne vieną dešimtmetį vykdo kampaniją už tai, kad būtų atsisakyta branduolinių ginklų.
Apsilankymas Nagasakyje yra pirmas imperatoriui Naruhito nuo to laiko, kai jis užėmė Chrizantemų sostą, ir bendrai pirmas princesei Aiko. Nagasakyje imperatoriaus šeima užbaigė šiemetines savo maldų ir paguodos keliones.
Šimtai žmonių su Kylančios Saulės vėliavėlėmis mojo ir šaukė imperatoriškosios šeimos vardus, kortežui važiuojant į Taikos parką. Imperatoriškoji pora ir Aiko nuleido automobilių langus ir mojo susirinkusioms minioms.
Vakare tūkstančiai Nagasakio gyventojų turi pasveikinti imperatoriškąją šeimą žibintais ant vieno pastato stogo, matomo iš imperatoriaus šeimos viešbučio.
Balandį imperatorius ir jo sutuoktinė apsilankė Ivo saloje, kur pagerbė maždaug 20 tūkst. japonų ir beveik 7 tūkst. JAV jūrų pėstininkų, žuvusių Ivo salos mūšyje, vykusiame nuo 1945 metų vasario 19-osios iki tų pačių metų kovo 26-osios.
Birželį Naruhito lankėsi Okinavoje, kur gedėjo maždaug 188 tūkst. japonų, kurių pusė buvo Okinavos civiliai, ir maždaug 12 tūkst. amerikiečių, žuvusių per Okinavos mūšį. Aiko lydėjo savo tėvus ir tai dar kartą parodo Naruhito norą, kad ji žinotų apie Okinavos žmonių vargus ir pasakotų jų istorijas jaunesnėms kartoms.
